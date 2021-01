“What a day” il nuovo singolo di Ben Howard

Share Facebook

Twitter

“WHAT A DAY” è il primo singolo tratto da “Collections From The Whiteout”,

il quarto album di Ben Howard, prodotto da Aaron Dessner (The National, Sharon Van Etten, Taylor Swift) in pubblicazione il 26 marzo 2021.

Continua l’avventura musicale di Ben Howard, uno dei cantautori britannici di maggior talento.

Ben ha dichiarato: “La canzone nasce da un’idea nonsense intrecciata liberamente alla vecchia filastrocca inglese: ‘back to back they faced each other, drew their swords and shot each other’.

E’ stata un’esperienza fantastica lavorare con la regista Cloe Bailly, regina della dark comedy, che è riuscita a realizzare un sorprendente videoclip, trasformando quello che potrebbe sembrare un semplice shooting in campagna, in un incredibile racconto.”