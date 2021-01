Luisa Corna e Annalisa Minetti, arriva un nuovo duo

La prevendita per il concerto “a numero chiuso” del Mamì è già partita. I biglietti sono in vendita a 35 euro (45 il giorno del concerto).

Una mora e l’altra bionda ma accomunate da una voce corposa, quasi da gospel, Luisa Corna e Annalisa Minetti eseguiranno un medley del proprio ricco repertorio musicale deragliando, come sempre, in qualche contaminazione improvvisata.

Aspettando buone notizie dalla curva pandemica, torna dunque pian piano a risvegliarsi il mondo della musica dal vivo. L’appuntamento (solo su prenotazione) è per il prossimo 27 aprile con il “Groove Morning” che, come detto, propone sul palco del Mamì due artiste di grande valore accompagnate da un roster di altissimo lignaggio: Maxx Furian alla batteria, Andrea Pollione al piano e Marcello Sutera al basso.