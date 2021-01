“Abbracci” di Crotti B & Juanito Vibez

Dall’idea degli stessi artisti nasce un nuovo gruppo whatsapp nel quale hanno iniziato a prendere forma i 4 brani inediti che compongono la compilation “Follow the Noise Mixtape”: tutti realizzati in una versione appositamente rough mix, cruda ma brillante.

Dopo un anno che molti definiscono “da dimenticare” e in cui la musica dal vivo si è fermata, questi 3 artisti sono comunque riusciti a trovare il modo di mettere a fuoco i loro percorsi grazie alla Community Indieffusione dell’etichetta romana Noise Symphony nata nel 2018 da un’idea del musicista e produttore Francesco Tosoni e, dal 2020, rivista in una chiave più “social” per continuare a scoprire, dare spazio e promuovere la musica nuova ed emergente che cerca di farsi strada tra le tantissime offerte che ogni giorno popolano l’industria musicale italiana.

Il mood di “Abbracci”, singolo di punta del “Follow the Noise Mixtape”, ha una tendenza melodica ma d’impatto. L’idea di fondo, durante la stesura del testo da parte di Crotti B e di Juanito Vibez era quella di compensare la mancanza di qualcosa dovuta al periodo difficile che stiamo vivendo a causa della pandemia, in questo caso con un semplice abbraccio.