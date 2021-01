Cristallo: è uscito il videoclip di “Dei due”

Biografia Cristallo è Francesca Pizzo. Dopo l’esperienza nel duo Melampus, inaugura il progetto solista in lingua italiana a nome Cristallo. A fine 2019 pubblica i singoli “Cosa C’è” e “Falena”, mentre a maggio del 2020 pubblica “Casa di Vetro”. Il nuovo brano di Cristallo dal titolo “Dei Due” (Blackcandy Produzioni) esce in radio il prossimo 27 novembre e sulle piattaforme digitali il 1° dicembre.

È disponibile il videoclip ufficiale di “DEI DUE” (Blackcandy Produzioni), brano estratto dal nuovo EP di CRISTALLO già disponibile su tutte le piattaforme di streaming. La ricerca di un luogo sicuro e il desiderio di continuo stupore, la conoscenza profonda dell’altro e la necessità di rinnovamento: “DEI DUE”, nuovo brano di CRISTALLO, narra la duplice natura propria dell’amore e dei bisogni, apparentemente opposti, che coesistono e tentano di trovare un equilibrio all’interno della coppia. Questo brano mostra le sfumature contraddittorie del sentimento amoroso. Spiega Cristallo a proposito del nuovo brano: «“Chi vuoi essere dei due?” è una domanda che implicitamente poniamo all’altro e a noi stessi ogni volta che ci troviamo in relazione con qualcuno. Il buon funzionamento del gioco a due è riuscire a scambiarsi i ruoli e mantenersi in un rapporto di continua reciprocità». Il videoclip ufficiale di “Dei Due”, diretto da Agustin Cornejo (Artevideomaking), vede protagonisti Cristallo e la sua band durante l’esecuzione del brano dal vivo presso il GRS Studio di Firenze.