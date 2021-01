Celeste. L’album d’esordio ‘Not your muse’

Share Facebook

Not Your Muse” è l’energia che ho ritrovato quando mi sono sentita impotente… Realizzare il mio album di debutto mi ha dato forza e ora sono soddisfatta e orgogliosa del lavoro fatto: dopo l’anno trascorso, non provo altro che gratitudine ed entusiasmo. Spero che vi piaccia (Celeste – dicembre 2020)

L’album d’esordio di Celeste, “Not Your Muse”, è pubblicato il 29 gennaio su etichetta Polydor /Universal Music.

“Not Your Muse” contiene dodici canzoni, nove inediti più i singoli già pubblicati nell’arco di quest’anno: “Strange”, “A Little Love” e “Stop This Flame” (la sigla di Sky Sports Premiere League). L’album, che può essere preordinato da oggi, è disponibile su CD, cassetta, vinile e CD deluxe. La versione deluxe contiene brani aggiuntivi tra cui “Lately”, “Both Sides Of The Moon”, “Father’s Son” e “Hear My Voice”.

L’annuncio di “Not Your Muse” chiude un anno importante per Celeste che ha ottenuto la doppia vittoria di BBC Sound del 2020 e il premio BRITS Rising Star. La splendida performance di ‘Strange’ ai BRITS dello scorso febbraio ha suscitato l’attenzione dei media e dei fan. Durante quest’anno la cantante inglese di origini jamaicane ha pubblicato una serie di canzoni accattivanti tra cui ‘Hear My Voice’, scritta in collaborazione con il compositore Daniel Pemberton per il film di Netflix “The Trial of the Chicago 7” e candidata come miglior canzone originale agli Academy Awards del prossimo anno e la nuova canzone ‘A Little Love’, scritta e registrata per la campagna pubblicitaria natalizia di John Lewis e Waitrose. Ultimamente la Disney Pixar ha annunciato che Celeste ha prestato la sua voce in “It’s Alright”, per la colonna sonora del film della Pixar, “Soul”.

‘Not Your Muse’ tracklist: