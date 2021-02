SweetHomeMusic il programma di Febbraio

Share Facebook

Twitter

SweetHomeMusic è diventato un appuntamento fisso per tanti appassionati di buona musica, che continuano a seguire con grande partecipazione le Lookdown Sessions organizzate da A-Z Blues con la collaborazione di Rock Nation.

Altri 4 appuntamenti – sempre ad orario aperitivo – per questo mese di febbraio in attesa che la musica possa riappropriarsi degli spazi più adatti.

Recupereremo la data annullata coi Mandolin’ Brothers, particolarmente attesa dai tanti fan della formazione di roots music, Max De Bernardi & Veronica Sbergia ci ospiteranno ancora una volta a Casa De Sbergiardi, tra risate e american music per festeggiare San Valentino, mentre i Gospel Book Revisited ci racconteranno le loro storie intrise di sonorità ampie e, a chiudere il mese, il ritorno degli I Shot A Man, formazione che rappresenterà l’Italia al prossimo International Blues Challenge di Memphis.

Ecco il calendario delle serate

Domenica 07 febbraio, ore 18,00: Mandolin’ Brothers > segui la diretta

Domenica 14 febbraio, ore 18,00: Max & Veronica > segui la diretta

Sabato 20 febbraio, ore 18,00: Gospel Book Revisited > segui la diretta

Domenica 28 febbraio, ore 18,00: I Shot A Man > segui la diretta

MANDOLIN’ BROTHERS – domenica 7 febbraio – ore 18,00

Band all’attivo dal 1979 i Mandolin’ Brothers, certamente sono una delle più importanti a livello nazionale tra coloro che si cimentano in un repertorio tipicamente di “Americana Music” fatto di Blues, Country e Roots Music. Con Dylan nel cuore, Little Feat e Rolling Stones nelle corde ma anche il blues del Mississippi la band si caratterizza per la grande personalità e professionalità che scaturisce negli spettacoli live, vero e proprio biglietto da visita assieme agli ultimi prodotti discografici che tanto successo hanno riscosso tra i principali media di settore.

SEGUI LA DIRETTA https://www.facebook.com/mandolin.brothers.band

MAX DE BERNARDI & VERONICA SBERGIA – domenica 14 febbraio – ore 18,00

Ormai un appuntamento fisso per #SweetHomeMusic con questo fantastico duo capace come pochi di farci ripercorrere la storia della musica popolare statunitense, tra ballads, blues, gospel, early jazz, hillbilly e old-time music con la bravura, la simpatia e la genuinità di Veronica e Max, due alfieri del blues made in Italy nel mondo. Un modo molto simpatico e piacevole per festeggiare San Valentino con la coppia per eccellenza del blues italiano.

SEGUI LA DIRETTA: https://www.facebook.com/maxandveronica

GOSPEL BOOK REVISITED – sabato 20 febbraio – ore 18,00

Il gruppo dei Gospel Book Revisited (spesso abbreviato in #GBR sui social) è una delle principali rivelazioni degli ultimi anni, tanto da essersi meritato sul campo il passaggio nella sezione “big” del panorama musicale nazionale di American Music. Questa esibizione “casalinga” sarà caratterizzata da un sound elettro-acustico che metterà in grande risalto la tecnica musicale dei 5 artisti che compongono la band torinese.

SEGUI LA DIRETTA https://www.facebook.com/gospelbookrevisited/

I SHOT A MAN – domenica 28 febbraio – ore 18,00

Gli “I Shot a Man” sono una formazione piemontese che è stata capace di aggiudicarsi il riconoscimento di rappresentare l’Italia del blues al prossimo International Blues Challenge di Memphis. Due chitarre e una batteria per una proposta musicale particolarmente intrigante, che gioca tra atmosfere da vero crooner alla tipica musica da strada che ha caratterizzato parecchio del blues statunitense degli anni ’30 e ’40.

SEGUI LA DIRETTA https://www.facebook.com/ishotaman/