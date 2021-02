“No Hole In My Head” il singolo di Tom Jones

Nel 2010 Tom Jones pubblicava “Praise & Blame”, album in cui svelava al pubblico le sue radici musicali e l’amore per il gospel e il blues. A “Praise & Blame” sono poi seguiti “Spirit In The Room” e “Long Lost Suitcase”, che riaffermavano il suo status di artista pop raggiungendo un pubblico che fino a quel momento non aveva avuto ancora l’opportunità di conoscerlo. Ora, all’età di 80 anni, Tom presenta la sua ultima avventura musicale, “Surrounded By Time”, in uscita il 23 aprile 2021.

Coprodotto da Ethan Johns e Mark Woodward, “Surrounded By Time” offre al pubblico una serie di canzoni reinterpretate con la sua vocalità unita ad arrangiamenti sensazionali. Brani scelti dall’artista stesso e che hanno avuto un forte impatto durante il corso della sua lunga e brillante carriera.

SURROUNDED BY TIME – track-listing

I Won’t Crumble With You If You Fall (Bernice Johnson Reagon)

The Windmills Of Your Mind (Michel Legrand/Alan & Marilyn Bergman)

Popstar (Cat Stevens/Yusuf Islam)

No Hole In My Head (Malvina Reynolds)

Talking Reality Television Blues (Todd Snider)

I Won’t Lie (Michael Kiwanuka & Paul Butler)

This is the Sea (Michael Scott)

One More Cup Of Coffee (Bob Dylan)

Samson And Delilah (Tom Jones, Ethan Johns, Mark Woodward)

Mother Earth (Tony Jo White)

I’m Growing Old (Bobby Cole)

Lazurus Man (Terry Callier)