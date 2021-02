Selton con il nuovo singolo “Sigaretta in mano a Dio”

Share Facebook

La primavera 2021 porterà con sé, oltre alle temperature miti e alla voglia di spensieratezza, anche il ritorno di una delle band d’importazione più amate d’Italia: i Selton. Il trio, brasiliano di Porto Alegre ma ormai milanese d’adozione, ha annunciato via social l’uscita del sesto album, a quattro anni di distanza dal precedente Manifesto Tropicale. Intitolato Benvenuti, questo nuovo lavoro è il frutto di due anni di viaggi, di storie e di collaborazioni, come spiegano in un lungo post su Instagram. “In un momento di incertezza, dove la verità sembra essere sempre circondata di dubbi, ideali conservatori tornano di moda e parole come ‘tradizione’ e ‘identità diventano una specie di scudo per non vedere l’altro, dimenticando che questi sono concetti in costante cambiamento. Benvenuti vuole unire mondi diversi, perchè per noi l’arte è l’antidoto alla barbarie”, spiegano.

Ad anticipare il disco arriva un singolo in puro spirito Selton, dal significato sfaccettato e molteplice: Sigaretta in mano a Dio. Disponibile dal 5 febbraio in radio e su tutte le piattaforme digitali, è caratterizzato dalle atmosfere lievi e ricche di variegate influenze tipiche del gruppo, ma soprattutto da un testo (in italiano, portoghese e inglese) interpretabile su vari livelli. Quella che in apparenza è una semplice canzone d’amore è anche un invito a cogliere l’attimo, a tenersi stretta la propria umanità, ad accettare di non avere il controllo e di non avere paura di perderlo. Un perfetto specchio dello spirito dei tempi, insomma.

BIO

I Selton (Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e Ramiro Levy) sono una band brasiliana trapiantata a Milano dal 2006. Dopo l’album d’esordio apprezzatissimo dalla critica, Banana à Milanesa (2008), hanno proseguito la loro attività discografica pubblicando altri quattro album: Selton (2010), Saudade (2013), Loreto Paradiso (2016) e Manifesto Tropicale (2017). Nel 2019, oltre a togliersi la soddisfazione di inanellare due concerti sold-out a Roma e a Milano e di esibirsi davanti ad oltre 30.000 persone durante la data di Lido di Fermo del Jova Beach Party, hanno pubblicato i singoli Cercasi Casa, Ipanema (feat. Malika Ayane) e Pasolini. Nel 2020 hanno inoltre pubblicato il singolo Estate (feat. Priestess) e Fammi scrollare (feat. Willie Peyote ed Emicida).