The Weeknd il suo ritorno sulla scena mondiale

1° NOVEMBRE 2022 MEDIOLANUM FORUM MILANO

Il primo tour mondiale annunciato per il 2022 farà tappa a Milano il 1° novembre 2022 Biglietti in vendita dopo la storica esibizione al Super Bowl

a partire da lunedì 8 febbraio ore 10:00

Prevendita anticipata per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di sabato 6 febbraio su www.livenation.it

“The Highlights” disponibile ovunque a partire da venerdì 5 febbraio

Annunciato il tour mondiale After Hours World Tour di The Weeknd, che farà tappa a Milano il 1° novembre 2022 al Mediolanum Forum.

Complessivamente sono 104 le date che – con l’aggiunta delle 39 nuove – prenderanno il via il 14 gennaio a Vancouver al Pepsi Live alla Rogers Arena con tappe a Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Parigi, Berlino e molte altre città, prima di concludersi il 16 novembre a Londra all’O2.

L’annuncio arriva pochi giorni prima della performance al Super Bowl del cantante multi-platino e include anche alcune date riprogrammate che si spostano dal 2021 per far parte dell’After Hours World Tour nel 2022.

Venerdì 5 febbraio The Weeknd pubblicherà anche il suo nuovo album: The Highlights che raccoglie alcune delle sue opere più importanti. Anche se non è un “Greatest Hits”, fornisce ai nuovi ascoltatori un’incursione in alcuni dei meglio riusciti e preferiti lavori dell’iconico artista. I fan possono pre-ordinare l’album QUI.

A oltre un anno dall’uscita, “Blinding Lights” stabilisce un record, confermandosi per la 47esima settimana nella top 10 e per la 38esima settimana nella top 5 della Billboard Hot 100.

BIGLIETTI:

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di sabato 6 febbraio, registrandosi gratuitamente su https://www.livenation.it/artist/the-weeknd-tickets

Vendita generale su Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com a partire da lunedì 8 febbraio alle 10:00 ora locale.

DATE DEL AFTER HOURS WORLD TOUR 2022:

*Nuovi Show

Jan 14 – Vancouver, BC – Pepsi Live at Rogers Arena

Jan 15 – Vancouver, BC – Pepsi Live at Rogers Arena

Jan 17 – Edmonton, AB – Rogers Place

Jan 19 – Winnipeg, MB – Bell MTS Place

Jan 21 – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

Jan 23 – Chicago, IL – United Center

Jan 24 – Chicago, IL – United Center*

Jan 26 – Milwaukee, WI – Fiserv Forum*

Jan 27 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Jan 29 – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

Jan 30 – Cleveland, OH – Rocket Mortgage FieldHouse

Feb 01 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Feb 02 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Feb 03 – Montreal, QC – Centre Bell

Feb 05 – Newark, NJ – Prudential Center

Feb 06 – Uncasville, CT – Mohegan Sun

Feb 08 – Boston, MA – TD Garden

Feb 09 – Boston, MA – TD Garden*

Feb 11 – Brooklyn, NY – Barclays Center

Feb 12 – Brooklyn, NY – Barclays Center*

Feb 13 – Washington, DC – Capital One Arena

Feb 15 – Charlotte, NC – Spectrum Center

Feb 16 – Nashville, TN – Bridgestone Arena

Feb 19 – Kansas City, MO – T-Mobile Center*

Feb 20 – Tulsa, OK – BOK Center

Feb 22 – New Orleans, LA – Smoothie King Center*

Feb 24 – Houston, TX – Toyota Center

Feb 25 – Dallas, TX – American Airlines Center

Feb 27 – Denver, CO – Ball Arena

Mar 01 – Salt Lake City, UT – Vivint Smart Home Arena

Mar 03 – Portland, OR – Moda Center

Mar 04 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena*

Mar 06 – Sacramento, CA – Golden 1 Center

Mar 08 – Oakland, CA – Oakland Arena

Mar 09 – San Jose, CA – SAP Center

Mar 11 – Los Angeles, CA – The Forum*

Mar 13 – San Diego, CA – Pechanga Arena

Mar 15 – Anaheim, CA – Honda Center

Mar 16 – Anaheim, CA – Honda Center*

Mar 18 – Los Angeles, CA – Staples Center

Mar 19 – Los Angeles, CA – Staples Center

Mar 20 – Los Angeles, CA – Staples Center

Mar 22 – Glendale, AZ – Gila River Arena

Mar 25 – Ft. Worth, TX – Dickies Arena

Mar 28 – Orlando, FL – Amway Center

Mar 29 – Miami, FL – AmericanAirlines Arena

Mar 30 – Miami, FL – AmericanAirlines Arena

Apr 01 – Atlanta, GA – State Farm Arena

Apr 03 – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center*

Apr 04 – New York, NY – Madison Square Garden

Apr 05 – New York, NY – Madison Square Garden*

Apr 07 – Elmont, NY – UBS Arena*

Apr 08 – Buffalo, NY – KeyBank Center

Apr 10 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Apr 11 – Toronto, ON – Scotiabank Arena*

Apr 14 – St. Louis, MO – Enterprise Center

Apr 16 – Omaha, NE – CHI Health Center Omaha

Apr 18 – Austin, TX – Moody Center*

Apr 19 – San Antonio, TX – AT&T Center

Apr 23 – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena*

Apr 24 – Phoenix, AZ – Phoenix Suns Arena*

Apr 27 – Fresno, CA – Save Mart Center*

Apr 30 – Spokane, WA – Spokane Arena*

May 01 – Tacoma, WA – Tacoma Dome

Sept 10 – Helsinki, Finland – Hartwall Arena*

Sep 13 – Stockholm, Sweden – Ericsson Globe

Sep 15 – Copenhagen, Denmark – Royal Arena

Sep 16 – Copenhagen, Denmark – Royal Arena*

Sep 18 – Oslo, Norway – Telenor Arena

Sep 20 – Hamburg, Germany – Barclaycard Arena

Sep 21 – Cologne, Germany – Lanxess Arena

Sep 23 – Munich, Germany – Olympiahalle

Sep 24 – Berlin, Germany – Mercedes-Benz Arena

Sep 26 – Vienna, Austria – Stadthalle*

Sep 28 – Antwerp, Belgium – Sportpaleis

Sep 29 – Antwerp, Belgium – Sportpaleis*

Oct 01 – Cologne, Germany – Lanxess Arena*

Oct 03 – Amsterdam, Holland – Ziggo Dome

Oct 04 – Amsterdam, Holland – Ziggo Dome*

Oct 06 – London, UK – The O2

Oct 07 – London, UK – The O2

Oct 08 – London, UK – The O2

Oct 10 – Manchester, UK – AO Arena

Oct 11 – Birmingham, UK – Utilita Arena

Oct 13 – Belfast, UK – SSE Arena Belfast*

Oct 15 – Newcastle, UK – Utilita Arena

Oct 16 – London, UK – The O2

Oct 18 – Paris, France – Accorhotels Arena

Oct 19 – Paris, France – Accorhotels Arena

Oct 20 – Paris, France – Accorhotels Arena

Oct 22 – Bordeaux, France – Arkea Arena*

Oct 24 – Madrid, Spain – Wizink Center*

Oct 25 – Lisbon, Portugal – Altice Arena*

Oct 28 – Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi*

Oct 29 – Montpellier, France – Sud de France Arena*

Nov 01 – Milan, Italy – Mediolanum Forum*

Nov 02 – Zurich, Switzerland – Hallenstadion*

Nov 04 – Budapest, Hungary – Arena*

Nov 05 – Prague, Czech Republic – O2 Arena

Nov 07 – Krakow, Poland – Tauron Arena*

Nov 10 – Mannheim, Germany – SAP Arena*

Nov 12 – Lyon, France – Halle Tony Garnier*

Nov 13 – Paris, France – Accorhotels Arena*

Nov 15 – Glasgow, Scotland – SSE Hydro*

Nov 16 – London, UK – The O2*