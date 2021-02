“Mi ci pulisco il cuore”, il nuovo singolo di Ligabue

Arriva in radio e in digitale da venerdì 5 febbraio “LA SOLUZIONE – DREAMERS INC. …

È disponibile in libreria e negli store digitali “È ANDATA COSÌ” (Mondadori), l’autobiografia artistica di Luciano Ligabue, scritta a quattro mani con Massimo Cotto, che ripercorre la straordinaria trentennale carriera del “Liga”: canzoni, dischi, concerti, tour, eventi, libri, film e non solo… tra aneddoti, retroscena e dettagli creativi completamente inediti!

I 77 singoli l’artista li ha tutti riassunti in un’esclusiva raccolta, ora anche in versione vinile, unitamente al disco di inediti “7”, tra cui i singoli “La ragazza dei tuoi sogni”, “Volente o nolente” (primo vero duetto con ELISA) e “Mi ci pulisco il cuore”.

Luciano ha scoperto che i singoli che hanno fatto la sua storia musicale sono proprio 77, fatto davvero incredibile per la combinazione che siano esattamente quel numero e per la quantità che ci fa capire quanto in questi trent’anni, in media ogni cinque mesi, sia uscito un singolo di Ligabue.

Il 7, un numero da sempre speciale per Ligabue, diventa protagonista di questa uscita discografica (pubblicata da Warner Music Italy) per celebrare i 30 anni di carriera del Liga: il disco di inediti “7”, acquistabile anche nell’esclusiva versione vinile (con vinile blu o con vinile rosso), contiene 7 brani, spunti che Luciano ha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove eccezionali canzoni, la raccolta “77+7”, che contiene i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga, rimasterizzati nel 2020, oltre al disco di inediti “7”, e ora anche “77”, la versione vinile della raccolta che racchiude i 77 singoli.

Ogni disco contiene 7 brani per mantenere il “gioco del 7” ma anche e soprattutto perché 4 brani per ogni facciata del vinile garantiscono una migliore qualità audio.