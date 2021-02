Nero feat. Biondo “Inchiostro nero” dal 12 febbraio

IN RADIO E IN DIGITALE DA GIOVEDI’ 19 DICEMBRE Disponibile su tutte le piattaforme digitali …

I due artisti esprimono tutta la loro amarezza nell’aver dato tanto e ricevuto poco in una relazione che per loro era vitale, attraverso l’utilizzo di un linguaggio fluente ed interessante che permette agli ascoltatori di cogliere al pieno il significato del brano e di essere trasportati all’interno del loro mondo, una macchia nera di un cuore spezzato in cerca di una felicità surreale.

Lo ha annunciato dal suo profilo Instagram, svelando anche che sarà cantato in coppia con BIONDO, giovanissimo rapper italiano , noto per aver partecipato alla diciassettesima edizione del talent amici di Maria De Filippi e riscosso numerosi consensi tra il pubblico dei teenagers di tutta Italia, forte dei suoi 800.000 follower e membro dalla Nazionale Italiana Cantanti.