Sam Fischer & Demi Lovato. Per la prima volta insieme

Share Facebook

Twitter

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 12 febbraio “WHAT OTHER PEOPLE SAY” (RCA Records/Sony Music), il nuovo singolo del talentuoso cantautore inglese SAM FISCHER insieme alla popstar da milioni di stream DEMI LOVATO.

Il brano, scritto da Sam Fischer, a soli due giorni dalla pubblicazione vanta già più di 2 milioni di stream.

Sam Fischer in merito al brano afferma: “’What Other People Say’ è una confessione, parla di quanto si può andare lontano senza preoccuparsi di piacere agli altri, e di come si può cambiare se ci si lascia influenzare dalle cose sbagliate e dalle pressioni della società.”

Demi Lovato dice: “Questa canzone è una riflessione su cosa vuol dire perdere chi sei veramente nel tentativo di compiacere le altre persone e la società. È per questo che ho voluto interpretare questa canzone con Sam.”

Sam Fischer ha pubblicato lo scorso anno il suo primo album “Homework”. Al suo interno il singolo “This City”, diventato virale su TikTok e certificato PLATINO nel Regno Unito con 2 milioni di vendite, più di 350milioni di stream e 50 milioni di visualizzazioni su Youtube. Il brano è stato anche nominato nella categoria “Song of The Year” agli Aria Awards.

Il cantautore inglese si è presentato al pubblico con il suo EP “Not A Hobby” e ha subito attirato l’attenzione e il consenso di molti grazie alla sua voce profonda e ai suoi testi sinceri. Ha accompagnato in tour il suo amico Lewis Capaldi, ed ha entusiasmato le folle con la sua personalità vivace e il suo amore puro e sincero per la scrittura. Ora vive a Los Angeles e ha scritto per artisti del calibro di Ciara, Louis Tomlinson, Jessie J e molti altri.

La cantante candidata ai GRAMMY Demi Lovato ha pubblicato nel 2008 il suo album di debutto “Don’t Forget”, seguito da altri 4 dischi di successo tra cui l’ultimo “Tell Me You Love Me” (2017).

Con il singolo “Sorry Not Sorry” ha raggiunto circa 1 miliardo di stream su Spotify e il #1 di numerose classifiche virali, e con “Ok Not To Be OK” insieme a Marshmello circa 90 milioni di stream su Spotify.

Altrettanto di successo gli album “Confident” (2015) e “DEMI” (2013), che hanno raggiunto la #1 di Itunes in oltre 50 paesi, così come i singoli “Cool For The Summer”, Heart Attack” (315 milioni di stream), “Neon Lights” e “Really Don’t Care”.