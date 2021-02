Share Facebook

Twitter

Il duo di fama internazionale Merk & Kremont torna con un nuovo singolo e pubblica “She’s Wild” feat. The Beach, da venerdì 12 febbraio in radio e in digitale.

Dopo aver ottenuto il Disco di Platino per “Sad Story (Out Of Luck)”, brano con oltre 27 milioni di stream su Spotify, e per “Hands Up” feat. DNCE, tormentone dell’estate 2018 con oltre 31 milioni di stream su Spotify, i due giovani dj e producer tornano con un’altra collaborazione internazionale.

“She’s Wild” feat. The Beach è un brano fresco ed energico, dal ritmo coinvolgente e dalle sonorità pop che, anche grazie alla presenza dei fiati e della chitarra acustica, porta già con sé un’aria estiva e spensierata.

Il nuovo singolo arriva a un anno dall’uscita di “Numb” con la collaborazione di Svea feat. Ernia, brano che rappresenta perfettamente il connubio tra le origini italiane del duo e la loro capacità di soddisfare il mercato internazionale.

Merk & Kremont hanno da poco pubblicato “Do It” per Buzz Low con la Spinnin’ Records, una delle etichette di musica elettronica più importanti al mondo, entrando subito nella New Music Friday e nella prestigiosa playlist Friday Cratediggers.

Il duo negli anni ha collaborato con tantissimi artisti nazionali e internazionali, e ha fondato il team di produzione Itaca, che ha prodotto e co-scritto numerose hit per artisti italiani tra cui Ghali per “Good Times”, certificata 3 volte Disco di Platino.

BIO MERK & KREMONT

Merk & Kremont, all’anagrafe Federico Mercuri e Giordano Cremona, sono tra i maggiori dj italiani della scena Dance internazionale e da sempre lavorano come producer collaborando con artisti di tutti i generi. In Italia, negli ultimi anni, hanno conquistato le classifiche producendo hit per Fabio Rovazzi, Il Pagante e Benji & Fede. Sono stati artisti di punta del colosso discografico Spinnin Records, prima di unirsi – all’inizio del 2018 – alla grande famiglia di Universal Music Italia. Una carriera impressionante cresciuta rapidamente con tracce di altissimo livello rilasciate sulle più importanti labels, quali DOORN, Protocol e Revealed. Un successo quello di Merk & Kremont giunto prima dall’estero, attraverso il supporto dei più grandi artisti della dance mondiale da Avicii a Steve Angello, da Hardwell a Nicky Romero e della leggenda della musica elettronica italiana Benny Benassi. Hanno calcato le consolle più prestigiose del mondo come Pacha (Ibiza), LIV (Miami), Drai’s (Las Vegas) e per due volte Ultra Music Festival (Miami). Nel 2018 pubblicano “Hands Up” feat. DNCE, certificato disco di platino e nell’estate del 2019 ritornano sulle scene della musica dance con il singolo “Kids”, portato anche sul palco del Tomorrowland. Nel 2020 firmano la produzione del brano di Junior Cally in gara a Sanremo, “No grazie”, “Good Times” di Ghali e “Allora ciao” di Shade.

BIO THE BEACH

George Morgan, conosciuto come The Beach, è un cantautore londinese che ha collaborato, tra gli altri, con artisti del calibro di Tom Odell, RagnboneMan e Kodaline. Parallelamente alla produzione della sua musica, George ha scritto per altri artisti, tra cui il brano da milioni di stream “In The Dark” per Vintage Culture. La collaborazione tra i due è andata avanti con due feat.: “Terrified”, contenuto nell’Ep “Vintage Culture & Friends”, e nell’utlimo singolo di Vintage Club “Cali Dreams”. Nel 2021 uscirà un Ep di The Beach per Lab Records, con la produzione di Fyfe (Foxes, Litany, Jones, Joel Baker).