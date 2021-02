Share Facebook

Dopo la pubblicazione dell’ep d’esordio per Island Records “My Love Lockdown (Midnight Sun)”- lavoro che lo ha portato a collaborare con artisti del calibro di Mecna, Priestess e CoCo – il giovane rapper sardo SINA pubblica “Ci siamo fatti male”, il nuovo singolo disponibile da giovedì 11 febbraio in digitale e in radio da venerdì 12 febbraio.

“Ci siamo fatti male” consolida la cifra stilistica di SINA, confermandone le capacità di scrittura e di introspezione.

L’artista pone ancora una volta al centro delle sue liriche il tema del cambiamento, affrontato da angolature diverse rispetto alle tracce precedenti.

Il brano parla infatti di una relazione disfunzionale, di quanto possa essere difficile avere la consapevolezza di dover cambiare una situazione che, pur colmando dei vuoti, non ci rende felici.

Sina racconta attraverso immagini nitide il processo di idealizzazione che spesso si insinua nei rapporti sentimentali rendendo difficile trovare un equilibrio tra quanto ci accade e quanto si desidera davvero.

“Annacquavo il tempo con una ragazza, era un po’ il modo che avevo trovato per farmi andare bene la situazione ma una parte di me era consapevole di entrare in un qualcosa in cui non voleva entrare.” (Sina)

Lo stile di Sina si contraddistingue per il carattere spiccatamente emotivo. Le sue strofe, che toccano con grande genuinità il mondo più intimo e vulnerabile del giovane artista, sono accompagnate da atmosfere lo-fi, che ne risaltano il lato più malinconico. Nel ritornello il rapper omaggia gli OutKast attraverso una citazione del brano culto del collettivo Ms. Jackson.

BIO

SINA, all’anagrafe Enrico Silanos, è un giovane artista sardo classe ’95 originario di Alghero. Nel corso del 2019 pubblica diversi singoli che attirano l’attenzione di pubblico e addetti a lavori, contraddistinti da un’urgenza espressiva in grado di comunicare con liriche e flow fuori dal comune e da un timbro vocale unico. All’inizio del 2020 si trasferisce a Milano ed entra nel roster di Island Records che riconosce in SINA un talento straordinario. Nei mesi successivi, durante la quarantena, nasce “My Love Lockdown”, lavoro che l’artista mette a disposizione dapprima su IG accompagnato da visual realizzati da lui stesso e successivamente su Telegram, raggiungendo in poco tempo migliaia di interazioni. A settembre 2020 SINA firma con Island Records e pubblica una nuova versione dell’EP, “MY LOVE LOCKDOWN (MIDNIGHT SUN)”, lavoro che conquista l’interesse di pubblico e stampa e che lo porta a collaborare con Mecna, Priestess e CoCo.