Sophie and the Giants il nuovo singolo Right Now

Share Facebook

Twitter

Disponibile in tutte le piattaforme digitali ed in radio da venerdì 12/02 “RIGHT NOW”, il nuovo singolo della band inglese SOPHIE AND THE GIANTS.

In un momento come questo, tutti ci sentiamo persi e vorremmo più che mai tornare alla normalità. Come spiega Sophie, leader della band: “‘Right Now’ parla della frustrazione che proviamo tutti e di quanto desideriamo di nuovo la nostra libertà. Ci auguriamo che ovunque si trovino le persone questa canzone dia loro la sensazione, anche solo per un momento, che tutto sia nuovamente possibile”.

“RIGHT NOW” segue il successo di “Hypnotized” in collaborazione con il produttore tedesco Purple Disco Machine, ovvero il brano più suonato dalle radio nel 2020. Il singolo ha ottenuto la certificazione di Triplo Disco di Platino e totalizzato più di 160 milioni di stream e 65 milioni di views.

Originari di Sheffield, i SOPHIE AND THE GIANTS sono composti da Sophie Scott (cantante/chitarra), Toby Holmes (chitarra), Antonia Pooles (basso) e Chris Hill (batteria). La band ha rapidamente conquistato il supporto di radio come BBC Introducing, Radio 1 e Radio X. Inoltre ha partecipato ad importanti festival ed eventi musicali quali Glastonbury, BBC Radio 1 – Big Weekend e Reading.