Sicuramente uno strumento in più per aumentare i contatti diretti.

A giudicare dai numeri, le prenotazioni anche per questa prima metà del 2021 saranno last minute e provenienti perlopiù da Italiani (73,8%).

Ricordiamolo: giugno è l’ultimo mese in cui si potrà spendere il bonus vacanze che è ancora in tasca a più di un milione e centomila famiglie Italiane.

Saltano agli occhi le prenotazioni per giugno; sono già quasi il doppio di quelle rispettive di aprile e maggio e superiori a quelle ricevute per agosto. Questo fa sperare che giugno potrà essere un mese sicuramente interessante.

Il 45% non ha ancora ricevuto alcuna prenotazione per il 2021.

La fiducia per il 2021 non è, ad oggi, primi giorni del mese di Febbraio, altissima. Solo il 22% pensa che quest’anno appena iniziato sarà meglio del 2020.

2000 strutture ricettive extralberghiere hanno risposto al sondaggio di inizio Febbraio di Bed-and-Breakfast.it. La fiducia per il 2021 non è altissima. Solo il 22% pensa che quest’anno appena iniziato sarà meglio del 2020, ma forse giugno 2021 sorprenderà tutti. A inizio febbraio 2021 quasi metà (44,7%) delle strutture ricettive extralberghiere sono ancora chiuse e pensano di riaprire tra marzo e giugno.

Bed-and-Breakfast. La fiducia per il 2021 non è altissima

