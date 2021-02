“Le luci” il nuovo singolo di Mydrama

Biografia Alessandra Martinelli, in arte MYDRAMA, è nata a Monte Cremasco (CR) e ha 22 anni fa. Nel 2020 partecipa a “X Factor” e commuove tutti fin dalla sua prima audition, facendo breccia, in particolare, in Hell Raton, che diventerà poi il suo giudice, che definisce la sua voce “piena di cicatrici”. Il mash up con cui si fa conoscere durante il talent, quello di “Grazie a dio” e “Registrazione326”, entrambi di Tha Supreme e Mara Sattei, lascia il pubblico senza parole e ottiene subito un grande successo su YouTube, dove tutt’ora conta quasi 4 milioni di visualizzazioni. Dopo aver pubblicato con Sony Music Italy i brani “Vieni con me” (prod. Tha Supreme) e “Cornici bianche” (prod. Young Miles), MYDRAMA è pronta a pubblicare nuova sorprendente musica, di cui “Le luci” feat. Dani Faiv è solo un assaggio.

Esce venerdì 19 febbraio “Le luci” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di MYDRAMA. Il brano, già disponibile in presave, si avvale del featuring di Dani Faiv, con cui la talentuosa artista collabora per la prima volta.