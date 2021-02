Il nuovo singolo dei Vittoria and the Hyde Park

Il nuovo singolo dei Vittoria and the Hyde Park “Never Too Much”, primo estratto del nuovo EP “AURORA”, distribuito da Universal Music, con la copertina firmata Bryan Adams.

Never Too Much è una dichiarazione d’amore alle piccole cose, un promemoria che ci ricorda che per stare bene, dopotutto, non abbiamo bisogno di tanto. A volte quello che ci vuole è un momento di leggerezza, come un bicchiere di vino con gli amici o scatenarsi ascoltando la propria canzone preferita nel traffico.

Questa canzone è stata concepita quando “lockdown” e “distanziamento sociale” erano solo parole prese da un film di fantascienza su un futuro distopico. Questa nuova realtà ha prepotentemente fatto notare ad ognuno di noi quanto fossero importanti i piccoli grandi svaghi della vita, che forse abbiamo dato un po’ per scontati: ricordiamoci allora di ritagliarci qualche momento di leggerezza, alziamo il volume e balliamo!