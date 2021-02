“Popolari” singolo di Braco feat con Jake La Furia

Braco afferma:“Popolari” è nata dalla base degli Icon808, mi hanno contattato su Instagram girandomi una cartella di loro beat e sono rimasto colpito. Mi sono subito innamorato del loro sound e ho deciso di iniziare a lavorare con loro su più brani, “Popolari” è soltanto il primo passo di un percorso insieme a loro. Jake l’ho conosciuto nel 2018 ad un suo live, ricordo che poco dopo mi chiamò dicendo che stava aprendo Yalla Movement, la sua label insieme a Big Fish, e mi voleva nel suo roster. Da lì abbiamo costruito innanzitutto un bel rapporto umano, oltre che di stima a livello artistico. Quando ha sentito “Popolari” si è subito preso bene e sono davvero orgoglioso che abbia deciso di regalarmi questa sua strofa. “Popolari” è uno street anthem dove il rap fatto come si deve viene prima di tutto, la scrittura ad alti livelli è un tassello fondamentale per la mia musica.”

“Popolari” è il primo singolo di Braco dopo la firma con Sony Music Italy, il nuovo singolo è feat con Jake La Furia, e la produzione del duo Icon808, già disponibile in presave. Mattia Cabras, in arte Braco, è un rapper brianzolo che fa parte del roster di Yalla Movement, label e management fondata da Big Fish e Jake La Furia. Già apprezzato da molti dei principali esponenti della scena rap italiana, vanta collaborazioni con artisti come Nerone, Edo Fendi, Franco Ricciardi e produttori come Big Fish e 2nd Roof.