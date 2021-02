“Premio Arte D’Amore” vincono Le Cose Importanti

Share Facebook

Con il brano “Come si fa” LE COSE IMPORTANTI vincono la seconda edizione del “Premio Arte D’Amore”, il concorso che promuove la musica e il cantautorato sul tema dell’amore. La band si aggiudica un contratto editoriale con Freecom Music.

Come si fa a lasciarsi andare, voltare pagina e ricominciare nuovamente, in un momento in cui le giornate passano immobili e c’è bisogno di una scossa per poter andare avanti; come si fa ad aprirsi alle emozioni e raccontarle? Le Cose Importanti ci sono riusciti attraverso una vocalità calda e un giro armonico che riporta all’improvviso la mente nell’intimità di un falò sulla spiaggia al tramonto, davanti al quale il cuore si apre e ci si racconta.

La band, i cui componenti provengono dal Lazio e dalla Toscana, è stata premiata per scrittura e stile originale, con sonorità moderne e raffinate, in equilibrio con un testo semplice ma diretto e intenso, che racchiude i concetti fondamentali dell’amore.

Se chiudo gli occhi dimmi dove sei

Sento il tuo odore ma tu non ci sei

Si ferma il cuore insieme al mio respiro

Vorrei fermarmi oppure continuare

Voltare pagina e ricominciare

Ma quanto peso io mi porto dentro

Aprimi il petto e ti lascio guardare

Come si fa

A lasciarsi andare

Come si fa

Guardami e impara

Ti faccio vedere

“Siamo davvero felici di aver vinto questo premio in un momento così incerto per la musica – spiegano Le Cose Importanti – Ogni piccolo traguardo per noi è significativo. Abbiamo vinto con un brano che parla di un amore forte, che va oltre l’affetto e il romanticismo, quell’amore che ti acceca e non ti lascia andare mai. La frase che più ci rappresenta è: “Ed i tuoi occhi fari giganti che riflettono il mare, ma la sfiga vuole che io non sappia nuotare”.

Oltre a un contratto editoriale con Freecom Music, Le Cose Importanti si aggiudicano la produzione e la realizzazione del videoclip del brano con Studioventisette presso lo studio di registrazione Sotto il Mare. Inoltre, grazie alla collaborazione del Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bardolino – da sempre a fianco della musica per sostenere gli artisti emergenti – apriranno la rassegna 100 Note in Rosa e si esibiranno sul palco della Giornata Nazionale del Vino Rosa #oggirosa il prossimo 21 giugno.

BIO

Le Cose Importanti sono una band divisa tra Lazio e Toscana, fondata nel 2017 dalla cantante Giada, spinta da una forte esigenza di raccontare e raccontarsi. Tra i vari cambi di componenti e sperimentazioni varie, la band raggiunge il giusto equilibrio con lʼattuale formazione: Giada (voce e chitarra), Ylenia (chitarra), Umberto (basso), Matilde (batteria). Iniziano, così, a girare lʼItalia affiancando Guest di un certo livello nel panorama Nazionale (sotto riportate), collaborando con diverse realtà che, inevitabilmente, segneranno il percorso della band.

“Le cose Importanti sono la vita di tutti i giorni, le cui vicissitudini ed amarezze meritano di essere condivise”.