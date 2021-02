Sky Arte dodicesima puntata di The Square

Share Facebook

Appuntamento a giovedì 18 febbraio per la dodicesima puntata di The Square. Spazio alla cultura, la nuova serie condotta da Nicolas Ballario in onda su Sky Arte e realizzata da Tiwi.

L’arte ha bisogno di una piazza, in questo periodo più che mai, per esprimersi e valorizzarsi. Per questo, dopo le serie Sipario! Storie di Teatro, Indie Jungle e Musei, in un momento di grande difficoltà per lo spettacolo e la cultura, Sky Arte mette a disposizione di tutti anche The Square che andrà in onda ogni giovedì alle 20:45 e sarà disponibile in streaming gratuito su https://video.sky.it/arte e sui profili Facebook ed Instagram di Sky Arte.

The Square è un luogo in costruzione, i cui contenuti vengono dai palcoscenici del mondo dell’arte e della cultura, ora vuoti. La trasformazione in atto porta nuovi modi di fare attività culturale e di questi The Square si fa portavoce. Gli ospiti sono artisti, musicisti, registi, attori, danzatori che trovano un luogo in cui i loro progetti possano avere spazio e raggiungere il pubblico di cui hanno bisogno, e che ha bisogno di loro.

Nella dodicesima puntata di The Square, Nicolas non resiste alla tentazione di fare una gita fuori porta per visitare il MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo a Roma e la mostra Una storia per il futuro, dedicata ai dieci anni di attività del museo, aperta al pubblico da mercoledì 17 febbraio. Grazie a una serie di incontri curiosi con la Presidente Giovanna Melandri, il Direttore Artistico Hou Hanru e il critico Achille Bonito Oliva, Nicolas scoprirà che al MAXXI tutto lo staff si è mobilitato apposta per accoglierlo.

La prima ospite in collegamento via web è l’avvocato Cathy La Torre, attivista e impegnata nella difesa dei diritti civili. Nel suo libro Nessuna causa è persa racconta di episodi in cui ha difeso diritti “che ancora non esistevano”, legati al mondo LGBTQI o a minoranze che in lei hanno trovato una sostenitrice.

I teatri sono ancora chiusi, ma La Scala di Milano ha ricominciato a mettere in scena le sue rappresentazioni e così farà con Salomè, che esordirà il 20 febbraio anche senza pubblico in platea. In attesa di vederla, la clip in animazione di questa puntata è dedicata proprio alla figura di Salomè.

La puntata procede con La Sicilia delle donne – Festival del genio femminile in Sicilia, che avrà luogo a marzo con il coinvolgimento di istituzioni, comuni, scuole e associazioni per una rete di eventi diffusa sul territorio.

Il secondo ospite di questa puntata è il grande Marco Giallini: un attore esplosivo che ci racconta dei suoi esordi e della sua carriera – prima nel teatro, poi nel cinema e anche in TV – e di qualche sogno nel cassetto in cui, perché no?, potrebbe essere coinvolto anche Nicolas.

La puntata si conclude come sempre con l’agenda della settimana… buona visione, e appuntamento alla prossima!