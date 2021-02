Nino Bonocore esce oggi “In jazz live”

Share Facebook

Da Venerdi 19 Febbraio sarà disponibile in CD, VINILE, e su tutte le piattaforme streaming e download il nuovo album di NINO BUONOCORE dal titolo IN JAZZ “LIVE”.

Nino Buonocore, grande artista che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana dagli anni ’80 in poi, rivisita il suo repertorio in chiave jazz.

Anticipato dal 45 Digital dal titolo MEGLIO COSI’ che include l’omonimo inedito Meglio Così e la versione Jazz della celebre Rosanna. Meglio Così è stato anche il primo singolo in promozione radiofonica on air su 26 emittenti radiofoniche e 3 network nazionali.

IN JAZZ è stato registrato il 27 Febbraio 2020 a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica, primo “disco live” in 40 anni di carriera, ripercorrendo tutta la sua produzione in una chiave, il Jazz, che in qualche modo ha sempre caratterizzato un po’ le sue composizioni fin dall’incontro con Chet Baker, icona jazzistica di fama mondiale chiamata a collaborare nella realizzazione di Una Città Tra Le Mani, album del 1988.

IN JAZZ “LIVE” TRACKLIST

CD

1 Anche questo è amore

2 Boulevard

3 Colpa della pressione fisica

4 L’amore che non vedi

5 E se qualcuno domani

6 Rosanna

7 Meglio così

8 Abitudini

9 Così distratti

10 A chi tutto e a chi niente

11 Scrivimi

12 Esercizi di stile

13 I Treni di Agosto

14 Solo un po’ di paura

VINILE

Lato A

Anche questo è amore

I Treni di Agosto

Rosanna

Esercizi di stile

Così distratti

Lato B

L’amore che non vedi

Boulevard

Scrivimi

Abitudini

Meglio così

Uno stile davvero unico in una registrazione live tutta d’un fiato per un lavoro che condensa tutto il suo bagaglio di esperienze maturate con grandi musicisti provenienti da ogni genere musicale. Brani di repertorio quali Scrivimi, Rosanna (Sanremo 1987) e Abitudini solo per citarne alcuni, ormai divenuti classici della musica italiana, vengono riarrangiati e impreziositi dalle improvvisazioni solistiche e dalle divagazioni più libere del jazz.

La Band è formata da Nino Buonocore voce e chitarra, Antonio Fresa pianoforte, Antonio De Luise contrabbasso, Amedeo Ariano batteria, Flavio Boltro tromba, Max Ionata sax.

“Questo progetto non vuole solo rappresentare tutta la libertà espressiva maturata in tanti anni di concerti, ma anche l’affermazione perentoria di un concetto di musica che ho sempre difeso e che oggi, grazie al meraviglioso apporto dei musicisti che mi hanno accompagnato, posso dire di aver finalmente realizzato compiutamente”. Nino Buonocore, autore produttore e arrangiatore.