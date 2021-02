Fasma sul palco dell’Ariston con Nesli

Share Facebook

FASMA, in gara nella categoria Campioni della 71^ edizione del Festival di Sanremo con “PARLAMI” (Sony Music Italy), salirà sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì 4 marzo, dedicata alle cover, con NESLI e insieme duetteranno sulle note del brano “La fine”, uno dei brani più apprezzati e conosciuti del rapper e cantautore marchigiano.

“La Fine” di Nesli – commenta Fasma – è stato un brano che ha accompagnato la mia generazione nel momento adolescenziale. Ho scelto di valorizzarla cantandola con Nesli che l’ha scritta, perché a distanza di anni, crescendo, mi suscita ancora emozioni e spero possa emozionare anche tutti quelli che magari la ascolteranno per la prima volta”.

Dopo aver conquistato pubblico e critica con la sua “Per Sentirmi Vivo”, singolo con il quale ha calcato il palco del Teatro Ariston nel 2020 nella sezione Nuove Proposte, FASMA è pronto a tornare sullo stage più ambito della musica italiana, questa volta tra i Big con “PARLAMI”, una rock ballad che mescola cantautorato rap, archi e chitarre elettriche, prodotta dal suo immancabile compagno di avventure GG!

La hit di successo “Per sentirmi vivo”, contenuta nell’album “IO SONO FASMA” (Sony Music Italy), conta a oggi oltre 76 milioni di stream totali ed è stata certificato platino (certificazione diffusa da Fimi/GfK Italia). All’indomani della finale della 70^ edizione del Festival di Sanremo, il brano è da subito volato sul podio della classifica Top 50 Italia di Spotify, conquistando il secondo posto dell’ambitissima chart! Un risultato sorprendente per il giovane artista romano che lo scorso anno era tra i protagonisti delle “Nuove Proposte” sanremesi.

Sin dall’inizio della sua carriera, Fasma è riuscito a dimostrare la forza e la trasversalità del suo progetto, confermate ancora una volta dal suo essere tra i nomi scelti per la prossima edizione della kermesse!

Tiberio Fazioli, aka FASMA, nasce il 17 dicembre 1996 a Roma. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al produttore GG (Luigi Zammarano), Tommy l’Aggiustatutto e il suo manager Lorenzo Zefferi: «Esistiamo dentro di noi da sempre, a livello pubblico dal 17/12/2016». L’etichetta ha all’attivo tre artisti: Lil Zeff, Riviera e Barak da Baby. La musica è il pennello senza regole di Fasma, il microfono è la fotocamera con la quale cerca di rievocare momenti passati e significativi della propria vita, empatia in note, scatti di emozioni. Nel 2017 pubblica i singoli “Marylin M.” (oltre 13 milioni di visualizzazioni su YouTube e 24,5 milioni di stream su Spotify) certificato disco d’oro, “M. Manson”, “Lady D.” e “Monnalisa” ft. Barak da Baby. Il suo album d’esordio “Moriresti per vivere con me” è uscito il 2 Novembre 2018. L’artista nel 2020 è stato in gara alla 70 ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione ‘Nuove Proposte’ con il brano “Per sentirmi vivo”, con cui ha conquistato pubblico e critica. Il singolo, che conta oltre 76 milioni di stream totali ed è stato certificato platino (certificazione diffusa da Fimi/GfK Italia), è contenuto nell’album “IO SONO FASMA” (Sony Music Italy), uscito a marzo 2020. Fasma sarà tra i protagonisti della 71ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Campioni” con il brano “Parlami”, prodotto da GG.

Cantautore classe ’80 con una passione sfrenata per il rap e la musica black, Francesco Tarducci in arte Nesli inizia a fare musica da ragazzino, proprio su queste basi così americane e così “libere” da schemi, scrivendo di suo pugno testi e melodie, o meglio, melodie e testi, come lui stesso ripete. Nel 2009, Nesli pubblica il brano “La Fine”, ottenendo grande consenso da parte del pubblico, grazie al video ufficiale su YouTube che ad oggi raggiunge ben oltre 27 milioni di visualizzazioni. Nel 2015 partecipa a Sanremo con il brano “Buona fortuna amore”, estratto dal suo ottavo album album “Andrà tutto bene”, prodotto da Brando e realizzato da Go Wild Music per Universal Music Italia. A Luglio 2016 esce l’album “Kill Karma“ (Go Wild Music/ Universal Music Italia), il disco della svolta e traccia ancora un passo avanti in questo percorso di cambiamento. La versione Deluxe di “Kill Karma“ (La mente è un’arma) sarà invece pubblicato il 10 febbraio 2017 e conterrà il brano “Do retta a te”, in gara a Sanremo con Alice Paba (vincitrice di The Voice of Italy edizione 2016). Nel 2019 esce il brano “Immagini”, dedicato alle vittime del bullismo e contro ogni forma di violenza, che anticipa l’uscita dell’album “Vengo in pace” (marzo 2019). Nesli attualmente è impegnato in studio per la realizzazione del suo nuovo album che verrà anticipato da un singolo ad aprile 2021.