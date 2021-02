Ornella Vanoni ospite al Festival con Gabbani

Per celebrare questo grande appuntamento, BMG pubblica il 26 febbraio il vinile di “Unica” in un’edizione straordinaria: Picture vinyl, Limitato e Numerato (Solo 1000 copie) contenente 11 stampe fotografiche.

Un sorriso dentro al pianto, del quale Gabbani firma musica e – insieme a Pacifico e Ornella stessa – anche il testo, è uscito come singolo l’8 gennaio 2021 ed è tuttora fra i brani più trasmessi in radio secondo la classifica Earone, risalendo di ben 16 posizioni in questa settimana.

I due artisti si esibiranno insieme in un’emozionante performance di Un Sorriso dentro al pianto, il brano da lui composto e primo singolo estratto da “Unica”, il nuovo album di Ornella Vanoni uscito il 29 gennaio scorso per BMG.