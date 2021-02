Ornella Vanoni e Carmen Consoli in “Carezza d’autunno”

Share Facebook

Ornella Vanoni non smette di riservare sorprese ai suoi innumerevoli estimatori: arriva oggi su tutte le piattaforme di streaming digitale Carezza d’autunno (qui: https://BMGItaly.lnk.to/OrnellaVanoni_CarmenConsoli_CarezzaDautunnoPR), il brano che Carmen Consoli ha composto e cantato a due voci con Ornella, terzo estratto dall’album Unica.

Contemporaneamente non mancano novità nemmeno per i collezionisti: UNICA, pubblicato il 29 gennaio scorso da BMG, esce oggi in uno speciale formato Picture vinyl, limitato e numerato in sole 1000 copie, contenente 11 stampe fotografiche. Questo mentre il formato CD deluxe è esaurito pressochè ovunque e si attende la nuova tiratura che sarà disponibile in tutti i negozi sul territorio e negli store digitali a partire da venerdì 5 marzo (tutti i formati a questo link: https://bmgitaly.lnk.to/Unica_OrnellaVanoni).

L’emozione più grande, tuttavia, riguarderà l’annunciata partecipazione di Ornella come ospite alla serata finale del Festival di Sanremo, sabato 6 marzo. Per l’occasione, fra l’altro, la raggiungerà sul palco anche Francesco Gabbani, che l’accompagnerà in una straordinaria interpretazione di Un Sorriso dentro al pianto, il brano da lui composto e primo singolo estratto da “Unica”.