“Fiamme negli occhi” il brano dei Coma Cose a Sanremo

FIAMME NEGLI OCCHI sarà contenuta all’interno di NOSTRALGIA, il nuovo lavoro discografico in uscita negli store e sulle piattaforme digitali il prossimo 16 aprile. NOSTRALGIA è un viaggio alla scoperta di temi ed ambientazioni nuove tradizionalmente assenti dalla musica leggera: un concept album che racchiude e sintetizza tutte le riflessioni sul passato dei Coma_Cose, un’occasione per guardarsi indietro, immortalando i cambiamenti di una vita sempre in viaggio, con un linguaggio ed un suono futuristico.

FIAMME NEGLI OCCHI è una canzone che parla di restare insieme anche di fronte agli ostacoli, che indaga – con venature dream pop e suoni sbiaditi alla Velvet Undreground – il desiderio di prendersi cura della propria fiamma, di una passione e di un progetto di vita comune. La melodia è morbida, le liriche semplici e intrise di quotidiano, il sapore è quello di una canzone da spiaggia del futuro, vestita di sonorità inesplorate e coraggiose, dall’elettronica al vintage. Così come coraggiosa è la scelta del brano che i Coma_Cose proporranno nella serata delle cover: Il mio canto libero, omaggio a Lucio Battisti – con cui i Coma_Cose hanno un legame ormai storico, a partire da Anima lattina – accompagnati dallo storico chitarrista della Formula 3 Alberto Radius – che suonò nell’omonimo album – e dai produttori/arrangiatori Mamakass, che per l’occasione hanno ideato una versione dal sound morriconiano.