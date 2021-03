Al via il progetto musicale “Back to Futura”

Share Facebook

Twitter

Una notte di 42 anni fa il nostro amato Lucio Dalla si trovava a Berlino e in pochi minuti, in silenzio di fronte al muro, scrisse il testo della canzone Futura. Raccontava la storia di due amanti, uno di Berlino Est, l’altro di Berlino Ovest, che sognavano di fare una figlia che si sarebbe chiamata Futura. “Chissà se domani potremo ancora contare le onde del mare”, si chiedeva Lucio. Forse la risposta dipende solo da come viviamo il nostro presente.

Partendo da questa intuizione, un gruppo di giovani amici dell’Associazione Culturale Incontri Esistenziali ha dato il via al progetto musicale “Back to Futura”, un percorso di parole e musica che si snoda attraverso appuntamenti con giovani cantautori chiamati a raccontare il proprio personalissimo modo di fare musica. Tanti racconti geniali e visionari, proprio come era Lucio, ospitati non a caso nelle stanze che per molti anni hanno accolto il cantante a Bologna, ora divenute un simbolo della città. Il progetto è stato accolto con entusiasmo dalla Fondazione Lucio Dalla che ha fatto sua l’iniziativa, contribuendo con suggerimenti e ospitalità in occasione del 78esimo compleanno del cantautore bolognese.

Il primo incontro si terrà online proprio il giorno del compleanno di Lucio, giovedì 04 marzo alle ore 21.00, e sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming dal canale YouTube di Incontri Esistenziali.

Ospiti della serata saranno Bonetti, ELASI, svegliaginevra ed Apice che dialogheranno con Luca Franceschini (loudd.it e offtopicmagazine.net).

L’Associazione Culturale Incontri Esistenziali (incontriesistenziali.org) è sponsorizzata da Illumia, il family business dell’energia con sede a Bologna da sempre estremamente attento alle iniziative culturali del territorio, promotrice di un’energia non solo fisica ma anche culturale. Dal 2015 l’Associazione è instancabile ideatrice di incontri, mostre, concerti, e spettacoli mirati a raccontare esperienze personali e professionali che rispondano al senso di inquietudine che muove il mondo e degli interessi esistenziali di cui questi incontri sono indelebili testimonianze. Nei primi cinque anni di attività Incontri Esistenziali ha collezionato quasi 80 eventi con ospiti provenienti da diverse realtà, nazionali e internazionali.