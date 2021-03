TuttInsieme di Marco Simon Puccioni è disponibile in DVD

SINOSSI Il dialogo intimo tra due padri che ripercorrono gli ultimi quattro anni della crescita dei loro gemelli, ricordano come i loro figli hanno elaborato, in diverse età, vivere in una famiglia con due padri e rispondendo alle domande dei loro compagni sulla madre. Rivivono il clima di forte contrapposizione in cui Monica Cirinnà è riuscita a dare all’Italia una legge sulle unioni civili. Coltivano la relazione calda e affettuosa con le famiglie americane delle donne che hanno permesso la nascita dei figli. Ritornano al momento di festa dell’unione civile celebrata da Nichi Vendola e cercano, tra diverse sensibilità, i nomi da dare alle persone delle famiglie allargate nate con le tecniche di procreazione assistita.

Approdato in sala la scorsa estate, dopo la premiere al Biografilm Festival, ed essere stato selezionato dai Nastri d’Argento tra i documentari dell’anno, TUTTINSIEME scritto e diretto da Marco Simon Puccioni è da oggi disponibile in DVD (CG Entertainment).