Imany il nuovo album “Voodoo Cello”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Negli ultimi dieci anni, la voce profonda di IMANY ha sedotto il pubblico internazionale con le sue composizioni di ispirazione soul, folk e blues.

Dopo l’enorme successo dei suoi primi due album, la colonna sonora del film “Sous les jupes des filles”, i singoli che sono diventati delle hit mondiali – “You Will never Know” e “Don’t be Shy” (più di 1 miliardo di stream) – e dopo la nascita di un secondo figlio, fa ora il suo ritorno la cantautrice francese orginaria delle Comore.

Imany pubblicherà IL 26 MARZO 2021 una rivisitazione di “Wonderful Life”, l’iconica hit di Black del 1987, in una versione uptempo.

Con la sua interpretazione la cantante, da un lato sottolinea la malinconia dei testi, dall’altro però ci regala un’atmosfera positiva che ci incoraggia a rimanere uniti.

Un messaggio di cui sicuramente, in questo periodo, abbiamo bisogno.

“Wonderful Life” è il primo estratto da Voodoo Cello, il nuovo album dell’artista atteso per Settembre 2021.