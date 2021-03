Jorja Smith esce il nuovo singolo “Addicted”

Share Facebook

Dopo una lunga attesa, la pluripremiata cantautrice Jorja Smith condivide oggi il suo incredibile nuovo singolo, “Addicted”, un’emozionante traccia nata dall’urgenza di “focusing on wanting the full attention of someone who’s not giving enough (or any) when they should be”, afferma la stessa Smith.

Il singolo è accompagnato dal video diretto dalla Stessa Smith insieme a Savanah Leaf attraverso una webcam, in Inghilterra: “the video is multiple versions of me singing the song; having fun dressing up, not trying to be too serious and just giving myself more freedom.” , afferma la stessa Smith.

“Addicted” segue la pubblicazione della coinvolgente “Come Over”, feat. Popcaan, e della potentissima “By Any Means”, canzone di protesta a sostegno dei diritti civili.

Negli ultimi due anni e mezzo dall’uscita del suo album di debutto, nominato ai Grammy, “Lost & Found”, Smith è stata celebrata in tutto il mondo e all’unanimità per la sua suggestiva scrittura e per la potentissima capacità comunicativa; una giovane donna dotata di un talento sfrenato in grado di emozionare davvero tutti.

Smith ha conquistato molte copertine, si è esibita in diverse cerimonie di premiazione e in molte trasmissioni tv e ha collezionato sold out in tutto il mondo, superando il miliardo di stream globali.

Il suo singolo di successo del 2019 “Be Honest” con Burna Boy è diventata la sua canzone più ascoltata e ad oggi conta quasi 250 milioni di streams in tutto il mondo.

Smith continua ad affinare le sue doti artistiche e “Addicted” è il preludio tanto atteso per nuova musica della cantautrice in arrivo nel 2021.