The Script pubblicano l’EP “The Acoustic Sessions 2

The Script, dopo l’album di successo del 2019 “Sunsets & Full Moons”, pubblicano l’EP “The Acoustic Sessions 2” il 17 marzo.

L’EP rappresenta la seconda parte della serie “Acoustic Sessions” amatissima dai fan, pubblicata per la prima volta nel 2018, ed oggi anticipata da una nuova versione del singolo “For The First Time”.

L’EP include “Breakeven”, traccia che originariamente era presente nel loro album di debutto omonimo e recentemente diventata l’ultima canzone della band a superare un miliardo di stream.

Danny O’Donoghue, Mark Sheehan e Glen Power hanno commentato:

“L’anno scorso abbiamo interrotto il nostro tour di Sunset & Full Moons a causa della pandemia e ci siamo ritrovati a riflettere sulle canzoni che avevamo inserito nel set. Un paio le abbiamo inserite per l’amore che stavano ricevendo dalla The Script Family sia attraverso le piattaforme social che per i messaggi insistenti di poterle riascoltare dal vivo. Non ci è voluto molto per decidere di fare un regalo alla nostra Family con un altro EP acustico, che include ‘Millionaires’ e ‘For The First Time'”.

La notizia di “The Acoustic Sessions 2” arriva dopo che Danny è tornato sugli schermi nel programma di successo di ITV “The Voice UK”.

Sunset & Full Moons ha continuato il successo fenomenale dei The Script. È andato direttamente al numero 1 della classifica ufficiale degli album del Regno Unito, diventando il loro quinto record in cima alle classifiche. Tutti e sei i loro album hanno raggiunto il numero 1 in Irlanda, dove sono stati premiati con il titolo Irish Act of the Decade 2010-2019 dalle Official Irish Charts.

La band ha 13,1 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, mentre il loro canale YouTube si sta ora avvicinando a un totale di 2 miliardi di visualizzazioni. Nel frattempo, il loro seguito sui social media è di 9 milioni.