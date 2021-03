Celine Dion: “Falling Into You” 25° anniversario

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il 12 marzo 2021 Sony Music celebra il 25° anniversario dell’album più venduto della superstar Celine Dion: “Falling Into You”

• E’ il lavoro di Celine Dion di maggior successo commerciale: è diventato uno degli album più venduti della storia con oltre 32 milioni di copie distribuite in tutto il mondo.

• Ha raggiunto la vetta delle classifiche di tutto il mondo, ed è arrivato al numero uno negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Australia e molti altri paesi.

• L’album è stato certificato Diamante, Multi-Platino, Platino e Oro in tutto il mondo e ha venduto undici milioni di copie negli Stati Uniti, oltre tre milioni nel Regno Unito, oltre un milione in Germania, Francia, Canada e Australia, e in Europa ben oltre nove milioni di unità.

• Ha vinto due Grammy Awards come miglior album pop e il più importante riconoscimento dell’accademia, Album of the Year.

• Cinque singoli sono stati estratti da Falling Into You nel territorio europeo, quattro in Australia e tre in Nord America. Il grande successo è arrivato con il brano

“Because You Loved Me”, il tema del file Up Close & Personal (numero uno negli Stati Uniti, Canada e Australia), “It’s All Coming Back to Me Now” (numero uno in Canada, Belgio e numero due negli Stati Uniti) e “All by Myself” di Eric Carmen (top ten in vari paesi, incluso il numero quattro negli Stati Uniti).