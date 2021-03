Il Dj Laolu per “Take Me To The Moon feat. Valeria Stoica ” di Kadebostany

Arriva il REMIX del Dj e produttore house/electro svizzero Laolu per “Take Me To The Moon feat. Valeria Stoica ” di KADEBOSTANY.

Cavalcando l’hype in rapida crescita intorno all’uscita di “Take Me To The Moon” di Kadebostany, il NUOVO singolo (dopo pochi giorni dalla sua uscita già hit radiofonica in Europa, America, su Spotify e nelle playlist di famosi Dj e tastemaker anche in Italia) ora riceve un trattamento speciale dal produttore house / electro svizzero LAOLU!

Il remix stellare di Laolu offre una versione downtempo ed emotiva della traccia con un ritmo che incontra linee di synth contagiose e percussioni off-kilter.

Laolu fornisce il suono perfetto mentre il sole inizia a sorgere sulla festa!

Il supporto dei primi tastemaker è arrivato da artisti del calibro di Michael Mayer, Joris Voorn, Coeus, Severino / Horse Meat Disco, Danny Tenaglia, Tony Humphries, Moonbootica, Eelke Kleijn, Nicola Zucchi, Andy Moor, Sugarstarr, Dee Montero, Ruben Mandolini, Lexlay, Greg Delon, Paco Osuna, A Friend Of Marcus, Nico Morano, DJ T., Kryder, Mambo Brothers, Just Her, Tocadisco, Robag Wruhme, Tom Novy, Maximono, Anthony Pappa, Xinobi, Marsh, Juanito, Speaking Minds, Rodg e altri .

A PROPOSITO DI KADEBOSTANY

Nato dall’ingegno del cantautore / produttore Guillaume de Kadebostany aka President Kadebostan, Kadebostany si è fatto conoscere con numerosi singoli in vetta alle classifiche come “Castle in the Snow”, “Mind if I Stay”, “Early Morning Dreams,” Save Me “o la nuova versione di “Crazy in Love” di Beyoncé (50 sfumature di grigio).

Sotto la bandiera della Repubblica concettuale di Kadebostany, Kadebostany ha rapidamente catturato l’attenzione in lungo e in largo con il suo singolare marchio di musica pop, identità visiva unica e colossali esibizioni dal vivo.

Kadebostany disegna una visione moderna della musica pop, meglio descritta dal suo leader come “musica sofisticata con un richiamo di massa”.

CHI E’ LAOLU

Il segreto custodito al meglio della scena dei club: Laolu è un DJ / produttore versatile e dinamico che si sta rapidamente affermando come una delle nuove forze emergenti della scena elettronica.

Con un solido background che include pubblicazioni su Innervisions, Freude Am Tanzen, Get Physical, Defected, Compost Records, collaborazioni di successo con Mr Raoul K e il supporto di artisti del calibro di Dixon e Black Coffee, Laolu si distingue per la sua firma sofisticata, efficiente e inconfondibilmente distinta suono. Il precedente remix di “Too Much Information” di Laolu di Dele Sosimi è stato un successo numero 1, in cima alle classifiche Beatport per diverse settimane ed è stato il brano più “shazammato” di Ibiza. Ha anche remixato canzoni per Fatoumata Diawara e Sophie Hunger, e ha accumulato oltre 25 milioni di stream per i suoi remix.

CITAZIONI DALLA STAMPA PER “TAKE ME TO THE MOON” FEAT. VALERIA STOICA

“… Suona come un elegante weekend svizzero al mashup Bernie’s / Black Mirror di cui non sapevamo di aver bisogno” – Cantautore americano

“Destinato sovrano di un impero pop moderno, Kadebostany, il preferito di Knock, offre un’esperienza sonora di livello superiore che definisce il genere con un nuovo singolo” Take Me To The Moon “con Valeria Stoica.” – Il Knockturnal

“Realizzato nel paradiso della musica, ha tutto per essere un’avventura da ascoltare / da non perdere che darà alla tua immaginazione una dose affascinante e fuori dal mondo di ambrosia musicale” – Wolf in a Suit

“… ‘Take Me To The Moon’ è straordinariamente cinematografico. Ti lascia l’ascoltatore sospeso in un’atmosfera sognante ma malinconica dalla prima all’ultima nota. ” – CVLTARTES

“Portare il pop verso nuove destinazioni un tempo ritenute musicalmente irraggiungibili” – GQ

“Una visione moderna della musica pop” – Vice

“I due artisti possiedono una sinergia organica che ti porta su un altro pianeta.” – RockDaFuqOut

“Kadebostany ha in mente viaggi interstellari con l’ultima versione” Portami sulla luna “Ft. Valeria Stoica” – Baricade

“Il singolo principale” Take Me To The Moon “è brillante e sognante. Un caratteristico suono Kadebostany. Una traccia cupa guidata dalla chitarra che ti farà venire i brividi.” – Melodic Magazine, Stati Uniti

“… Un’esperienza di ascolto inebriante e uptempo.” – Tramonto di Casablanca

“Ti aspetta un invito per un meraviglioso viaggio in cielo con Kadebostany. Soft Indie Electronic sound con la dolce Valeria Stoica. Concentrati solo sulla sua voce eterea e segui il ritmo. ” – Naga

GUARDA “TAKE ME TO THE MOON” FEAT. VALERIA STOICA DI KADEBOSTANY (Official Video): https://youtu.be/7Rw-MP2JS7Y