Il Museo Nazionale del Cinema cerca giovani giurati

Il Museo Nazionale del Cinema conferma anche quest’anno la partecipazione all’EFA Young Audience Award 2021 e invita i ragazzi di età compresa fra i 12 e 14 anni a far parte, insieme ai coetanei europei, della giuria internazionale che decreterà domenica 25 aprile il Miglior Film Europeo per ragazzi 2021.

Questa edizione che coinvolge ben 38 paesi si svolgerà online. I giovani giurati potranno vedere i tre film selezionati in streaming dal 21 al 24 aprile 2021 e partecipare su zoom a incontri, attività e discussioni con esperti del settore e ospiti.

La partecipazione è gratuita ed è possibile iscriversi entro il 14 aprile 2021 compilando il modulo su questo link http://educamuseocinema.wufoo.com/forms/z11ayaa603q1gs8/. La cerimonia di premiazione sarà visibile il 25 aprile 2021, in diretta dalla Germania, sul sito dello Young Audience Award https://yaa.europeanfilmawards.eu/

In Italia l’evento è organizzato da Museo Nazionale del Cinema di Torino, Fondazione Culturale Niels Stensen di Firenze, Alice nella Città in accordo con Fondazione Cinema per Roma, Circuito Cinema Scuole di Genova.

I 3 film selezionati in gara sono:

Pinocchio di Matteo Garrone (Italia / Francia, 125′)

The Crossing di Johanne Helgeland (Norvegia, 96′)

Wolfwalkers di Tomm Moore e Ross Stewart (Irlanda / Lussembrugo, 103′)