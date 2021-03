Nitro il video di “Animalz” estratto da “GarbAge Evilution”

Share Facebook

Fuori il video di “Animalz”, singolo estratto da “GarbAge Evilution” (Arista/Sony Music Italy), l’evoluzione di “GarbAge”, l’ultimo album di NITRO, certificato Disco d’Oro (dati diffusi lunedì 15 marzo da Fimi/GfK Italia).

“Il video è nato confrontandomi con il regista riguardo alle tematiche presenti nel testo – commenta Nitro – e con l’idea non solo di voler intrattenere e coinvolgere lo spettatore, ma anche strappargli una risata. Il pezzo dice delle cose molto pesanti e per controbilanciare serviva un contenuto che alleggerisse l’orecchio allo spettatore. Per questo abbiamo deciso di optare per un video del genere in cui abbiamo scritto scena per scena basandoci direttamente sul testo”.

Con la produzione firmata da MACHETE – crew di cui Nitro è membro – e la direzione artistica di Stefano “STABBER” Tartaglini e Ignazio “SLAIT” Pisano, “Garbage Evilution” è disponibile su tutte le piattaforme streaming e digitali al link https://SMI.lnk.to/GarbAgeEvilution.

Nel nuovo progetto, alle tracce di “GarbAge” si sono aggiunti ben sei nuovi brani: la già edita “Ossigeno” feat Vegas Jones (prod. Stabber & Yves the Male), “Animalz” (prod. Strage), “Chica” (prod. Young Miles), “BARSMAGEDDON” (prod. Low Kidd) e due featuring, uno con la vincitrice di X FACTOR 2020, Casadilego, in “Mr & Mrs Smith” (prod. Stabber) e l’altro con Rosa Chemical in “OK BOOMER” (prod. B-dope & Young Miles).

Nel presente così come in passato Nitro ha dimostrato l’importanza della sua presenza nel rap game italiano, collocandosi nell’olimpo della scena urban attuale. L’artista ha collezionato dischi di platino per i suoi due ultimi album a firma Sony Music Italy, “Suicidol” e “No Comment”, oltre a una lunga serie di certificazioni oro e platino per i suoi singoli. Nell’estate 2019, inoltre, è stato uno dei protagonisti del “Machete Mixtape 4”, album che ha battuto ogni record, piazzandosi al primo posto della classifica FIMI/GfK Italia per 8 settimane di fila. GarbAge, entrato direttamente al primo posto della Classifica Top Album Fimi, è stata la prima release firmata ARISTA, storica label di Sony Music sotto la direzione artistica di Ignazio Pisano, in arte Slait.

Diretto da Andrea Folino, il videoclip è visibile al seguente link: