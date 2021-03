Charity Stars personaggi dello spettacolo mettono all’asta il loro tempo

Share Facebook

Vi piacerebbe passare una serata a cucinare con Fiorella Mannoia? Prendere un caffè con Maria Maionchi? Chiedere a Neri Marcoré come passa da un personaggio all’altro? O fare un aperitivo sardo con Geppi Cucciari?

Dal 16 marzo al 30 marzo, musicisti, attori, registi, presentatori e musicisti amici di EMERGENCY mettono all’asta sul sito Charity Stars una serie di esperienze insieme a loro per sostenere il lavoro dell’organizzazione in Italia e nel mondo.

Chiunque potrà cercare di passare qualche ora con Andrea Delogu, Camila Raznovich, Federica Cacciola, Geppi Cucciari, Fiorella Mannoia, Tosca, Mara Maionchi, il fotografo Andrea Cherchi, il trombettista Roy Paci e i videomaker del Terzo segreto di satira, che saranno a disposizione per masterclass, incontri tematici e appuntamenti privati uno a uno con il fortunato vincitore.

Gli incontri si terranno sostanzialmente online entro sei mesi dalla chiusura dell’asta, in un giorno da stabilire in base alle disponibilità degli artisti, che saranno sottoposte al vincitore. I due appuntamenti aggiuntivi dal vivo si svolgeranno invece appena possibile, in totale rispetto e compatibilmente con le norme anti-Covid vigenti.

Gli artisti coinvolti hanno deciso di dare la loro disponibilità per sostenere le tante attività che continuano a vedere EMERGENCY impegnata nel mondo e in Italia. I centri medici e i progetti sociali in risposta alla pandemia e alle sue conseguenze richiedono infatti sostegno costante affinché le loro porte possano restare aperte per continuare a erogare servizi essenziali a intere fasce della popolazione. Partecipando all’asta si potrà quindi non solo realizzare uno dei propri sogni, ma anche sostenere il diritto umano fondamentale a essere curati.

Per saperne di più sull’idea di sanità di EMERGENCY: https://www.emergency.it/idee-che-fanno-bene/la-sanita-che-ci-serve/

La base d’asta per ogni singolo incontro parte da 100 euro. Di seguito, tutte le proposte disponibili:

ANDREA CHERCHI (fotografo):

MASTERCLASS COSTRUIRE UN RACCONTO FOTOGRAFICO

Due lezioni on line seguite da un appuntamento dal vivo nei posti più suggestivi (e spesso inaccessibili) di Milano con Andrea Cherchi, giornalista, fotografo e grande narratore di storie attraverso la narrazione fotografica.

www.charitystars.com/cherchi

ANDREA DELOGU (conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e scrittrice)

APERITIVO VIRTUALE CON LA ROMAGNA

Una videocall esclusiva con Andrea Delogu per condividere chiacchiere e qualche delizia di terra romagnola, fatte arrivare direttamente a casa vostra.

www.charitystars.com/delogu

CAMILA RAZNOVICH (conduttrice televisiva e radiofonica)

MASTERCLASS DI YOGA

Una lezione di yoga con Camila Raznovich. La sua amica e maestra Ariane Ravazzi vi segue in un appuntamento dedicato solo a voi due alla scoperta e pratica dell’armonia corpo/mente.

www.charitystars.com/raznovich

FEDERICA CACCIOLA (attrice, autrice e conduttrice)

LABORATORIO TEATRALE “ESSERE O NON ESSERE, SPUNTI PER COSTRUIRE UN PERSONAGGIO”

Un laboratorio online con Federica Cacciola, attrice e autrice, tra le altre cose creatrice e interprete della influencer e “tuttologa” Martina dell’Ombra.

www.charitystars.com/cacciola

GEPPI CUCCIARI (conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e comica):

APERITIVO VIRTUALE CON LA SARDEGNA DENTRO

Una videocall esclusiva per condividere chiacchiere e prodotti speciali fatti arrivare direttamente a casa vostra e a casa di Geppi Cucciari dalla meravigliosa Sardegna.

www.charitystars.com/cucciari

MANNOIA – TOSCA (cantanti, autrici, attrici):

DIRETTA ISTAGRAM: MASTERCHIEF SPECIAL EDITION

Una diretta speciale per l’appuntamento di cucina casereccia di Fiorella Mannoia e Tosca. Scegli un piatto e sfida Fiorella e Tosca nell’affrontare la tua ricetta in diretta Instagram!

www.charitystars.com/masterschif

IL TERZO SEGRETO DI SATIRA (collettivo di videomaker satirici):

MASTERCLASS PRODUZIONE VIDEO: FARE VIDEO NON È COSA DA TUTTI, O FORSE SÌ?

Un invito per scoprire i segreti della produzione di un video da condividere in rete insieme ai ragazzi del “Terzo segreto di satira” e un appuntamento sul set del loro prossimo video.

www.charitystars.com/ilterzosegretodisatira

MARA MAIONCHI (produttrice discografica, conduttrice e talent scout):

CAFFÈ A TU PER TU IN DIGITALE

Un appuntamento speciale con Mara Maionchi, un’occasione unica per fare due chiacchiere in libertà con uno dei personaggi più carismatici della ribalta italiana.

www.charitystars.com/maionchi

NERI MARCORÈ (attore, doppiatore, conduttore televisivo cantante):

APPUNTAMENTO CON…I MOLTI VOLTI DELL’ARTE E NON SOLO

Un incontro straordinario con Neri Marcorè, dedicato al trasformismo e alla straordinaria capacità di essere un personaggio unico, ma anche molti volti e talenti diversi, dalla musica al teatro, dal cinema alle imitazioni.

www.charitystars.com/marcore

ROY PACI (trombettista, cantante, compositore e produttore discografico):

APERITIVO VIRTUALE APEROY: UN COCKTAIL INASPETTATO

Preparati un cocktail originale con la guida di Roy Paci e condividi con lui il momento aperitivo dall’inizio alla fine.

www.charitystars.com/paci