Tributo a Pino Daniele di Omar Hakim, Fabrizio Sotti, Rachel Z

Il 19 di Marzo sarebbe stato il 66mo compleanno di Pino Daniele, ed il numero 66 è inoltre un numero molto positivo.

Venerdi 19 Marzo esce su tutte le piattaforme streaming e download Quando feat. Serena Brancale, il nuovo singolo di Fabrizio Sotti, Omar Hakim e Rachel Z pubblicato su Incipit Record e distribuito da Egea Music.

E’ il seguito di Yes I Know My Way feat. Frankie Hi-Nrg uscito il 19 Febbraio ed anticipa l’uscita dell’intero progetto PINO DANIELE TRIBUTE nato da un idea Fabrizio Sotti e realizzato insieme a Omar Hakim e Rachel Z.

Il disco contiene rivisitazioni strumentali di brani tratti dal repertorio di Pino Daniele interpretate da questi tre formidabili musicisti e con alcuni featuring ad opera di rappers e cantanti di rilievo sulla scena attuale.

Nel Dicembre del 2019 Fabrizio, Omar e Rachel dopo oltre vent’anni di amicizia, concerti e registrazioni fatte insieme, decidono di riprendere ad esibirsi dal vivo. E proprio in quei giorni prossimi all’anniversario della scomparsa di Pino, avendo tutti collaborato per molti anni con lui, è nata l’idea di costruire un tributo al genio napoletano: il 4 gennaio 2020 hanno inizio le registrazioni del PINO DANIELE TRIBUTE

“Abbiamo selezionato alcuni brani del suo repertorio ai quali siamo particolarmente affezionati – dice Fabrizio Sotti – decidendo di approcciare le composizioni arrangiandole in bilico fra il Jazz ed il Pop. Cercando di creare un bilancio armonioso fra momenti strumentali e voci. Per la scelta degli ospiti ho coinvolto alcuni grandi artisti ed altri emergenti che potessero aggiungere un notevole valore artistico ed umano al progetto. Questo Tribute è nato dai nostri cuori per onorare la genialità del grande artista e amico Pino Daniele.” Fabrizio Sotti

Fabrizio Sotti è una rarità nel panorama della musica Internazionale. In trent’anni di carriera si è affermato come uno dei più carismatici e influenti virtuosi della chitarra jazz della sua generazione, nonché uno dei produttori più richiesti e poliedrici del mondo. Ha lavorato con artisti del calibro di Cassandra Wilson, Randy Brecker, Al Foster, Roy Hargrove, John Patitucci, Shaggy, Ice T, Tupac, Q Tip, Jennifer Lopez, Melanie Fiona, Dead Prez, K’naan, Zucchero, Clementino, Mondo Marcio e Mina per citarne alcuni. Ha prodotto I recenti successi La Cosa Piu’ Bella Che Ho (Clementino) e Angeli e Demoni (Mondo Marcio feat. Mina). Fabrizio ha 8 Albums solisti all’attivo.

La batteria Omar Hakim ha sostenuto un’incredibile varietà di repertorio musicale negli ultimi 30 anni. Da Weather Report, Miles Davis, Sting, Dire Straits, David Bowie, Madonna, Everything But the Girl, a Journey, Kate Bush e il successo mondiale dei Daft Punk Get Lucky.

Rachel Z è emersa prima come brillante membro della super band Steps Ahead, ha poi ottenuto un contratto come artista solista dalla CBS e vanta una collaborazione di alto profilo con Wayne Shorter nel suo album High Life. Ha girato il mondo con Peter Gabriel e Pino Daniele. Ha 10 album come artista solista a suo nome.