Esce oggi “Un’altra luna” il singolo di Maestro Pellegrini

Dal 26 marzo è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “UN’ALTRA LUNA” (Blackcandy Produzioni/Believe), il nuovo brano di MAESTRO PELLEGRINI.

“UN’ALTRA LUNA” è il racconto onirico di un ipotetico futuro nel quale la terra non sarà più abitabile e l’umanità cercherà un altro luogo dove poter continuare a vivere. MAESTRO PELLEGRINI ha scritto la canzone la scorsa estate ed è la prima di un nuovo capitolo che si sta delineando nel suo percorso artistico e che confluirà nel suo secondo disco solista. All’interno del testo è fortemente presente, inoltre, la tematica della solitudine “perché soli si cresce con il bisogno degli altri, e daremo le feste soltanto per abbracciarci”. Il brano esce in una versione acustica piano/voce che sarà contenuta in “Fragile piano e voce”, in uscita a fine aprile.

Spiega Maestro Pellegrini a proposito del nuovo singolo: «“Un’altra Luna” è soltanto un brano nuovo che descrive quello che credo sia fondamentale ricordare a noi stessi e agli altri in questo momento così difficile: niente tornerà normale come prima perché quello che c’era prima non era normale».

Biografia

Francesco Pellegrini, in arte Maestro Pellegrini, è uno dei musicisti più influenti della musica pop/rock italiana. Polistrumentista, inizia la sua carriera con i pisani Criminal Jokers, insieme a Francesco Motta. Ha suonato con Nada come chitarrista, fagottista, voce e cori, ed ha registrato ed accompagnato dal vivo Andrea Appino (Zen Circus) per il suo secondo disco ‘Grande Raccordo Animale’. Ha inoltre inciso e collaborato con diversi altri artisti quali Enrico Gabrielli, Dardust, Bobo Rondelli, Motta, Il Pan del Diavolo. Attualmente suona in pianta stabile con gli Zen Circus con i quali, dal 2016, ha partecipato a due edizioni del Primo Maggio-Roma ed alla penultima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Big. Comincia a lavorare al suo primo disco solista nella Primavera del 2018 in un momento importante di crescita personale. Dopo aver pubblicato “Fragile vol. 1” (Blackcandy Produzioni), disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 7 luglio, Maestro Pellegrini pubblica “Fragile vol. 2”, disponibile in digitale dall’11 settembre. Il progetto discografico full lenght dal titolo “Fragile” – costituito e anticipato dai due EP omonimi – è disponibile in formato fisico negli stores dal 30 ottobre e sulle piattaforme di streaming dal 27 novembre. Il nuovo brano di Maestro Pellegrini, dal titolo “Un’altra Luna”, è disponibile in radio e in digitale dal 26 marzo 2021 in una versione acustica piano/voce che sarà contenuta in “Fragile piano e voce”, in uscita a fine aprile.