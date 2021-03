“Parole poco libere” il singolo d’esordio di Nicholas feat. Filippo Colombo

Share Facebook

“Parole poco libere” è il singolo di debutto di Nicholas feat. Filippo Colombo, in radio e in digitale dal 26 marzo per Noise Symphony/Indieffusione (distribuzione Pirames International).

Cantautore milanese classe 1998, Nicholas debutta al suo primo singolo con “Parole poco libere” feat Filippo Colombo. Il brano è una power ballad impreziosita dalle chitarre elettriche che sottolineano la volatilità di due sguardi che s’incrociano come scintille per poi perdersi in nulla di fatto.

“Parole poco libere” è l’unica canzone la cui strofa e ritornello sono stati scritti a cinque anni di differenza l’uno dall’altro.” – Racconta Nicholas – “Un brano che parte dalla descrizione di uno scambio di sguardi per arrivare a raccontare la rabbia nei confronti di una persona che è poco chiara e non sa quello che vuole. La canzone è quindi un invito ad aprirsi completamente e a mettersi a nudo di fronte all’altro mettendo da parte la paura di mostrarsi fragili e di ricevere una risposta indesiderata.”

Nata nel 2018, da un’idea originale del musicista e produttore Francesco Tosoni (Silvia Salemi, Vergo, Nathalie – vincitrice X Factor 4), Indieffusione è la prima piattaforma italiana interamente dedicata alla musica emergente, con un occhio sempre attento alle realtà discografiche che ogni giorno conquistano il nostro Paese. L’obiettivo è quello di promuovere e dare spazio alla musica nuova, in un modo del tutto inedito, permettendo ai giovani artisti di diffondere i loro brani e ricevere, inoltre, una consulenza mirata alla crescita artistica del progetto.