5 Seconds of Summer riprogrammate le date del tour

Il tour dei 5SOS, che avrebbe dovuto far tappa in Italia giovedì 29 aprile 2021 al Lorenzini District di Milano e sabato 1 maggio 2021 alla Kioene Arena di Padova, sarà riprogrammato nelle seguenti date:

7 maggio 2022 – Padova (Kioene Arena)

8 maggio 2022 – Milano (Lorenzini District)

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per i rispettivi nuovi concerti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui si era comprato il biglietto.

Per maggiori informazioni sulla validità dei biglietti, vai su > https://www.livenation.it/show-updates

I biglietti per le date riprogrammate sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali https://www.ticketmaster.it/, https://www.ticketone.it/, https://www.vivaticket.com/ e in tutti i punti vendita autorizzati.

La band commenta così: “Come sempre, vogliamo disperatamente vedervi ma la sicurezza resta una priorità assoluta come i continui sforzi di tutti per combattere la pandemia e avvicinarci al ripristino della normalità. Nel frattempo, restiamo positivi e in salute, non vediamo l’ora di rivedervi tutti! Con amore, 5S0S”.