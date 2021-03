“Perdere tutto” il nuovo singolo di HALE

Share Facebook

Oggi, venerdì 26 marzo, esce in radio “PERDERE TUTTO” (Abr Records “Label & Management” – https://hale.lnk.to/PerdereTutto), il nuovo brano del cantautore HALE (tutto in maiuscolo, acronimo di Ho Ancora Libera Essenza), già disponibile in digitale.

“Perdere tutto” è un’intensa ballad caratterizzata da un forte crescendo musicale ed emotivo che racconta la sensazione di quando perdi tutto quello che si ha sempre avuto e al quale, tantissime volte, ci aggrappiamo per sopravvivere.

«Era il 9 marzo dell’anno scorso quando ho concepito “Perdere tutto”, Roma si stava svegliando piano piano e non sapeva, lei come tutta l’Italia, che da lì a poco il mondo sarebbe cambiato fino a farci mancare anche l’abbraccio di un amico – racconta HALE – Complici anche i 25 anni, in quel momento mi è venuto un po’ naturale fare un piccolo bilancio guardando indietro, quindi ho scritto questa canzone che io stesso avevo bisogno di sentire».

Il video di “Perdere Tutto” è visibile al seguente link: https://youtu.be/enmY-BRg-BQ.

Il videoclip, girato ad Avezzano con la regia di Daniele Barbiero e con Leonardo Mirabilia alla direzione della fotografia, vede il giovane cantautore all’interno di uno stabile abbandonato con un pianoforte in fiamme. La poetica sceneggiatura, co-scritta dallo stesso HALE, vuole sottolineare quel senso del “perdere tutto” al quale è fortemente legato il brano. Nel video, inoltre, c’è la partecipazione straordinaria di Corrado Oddi, attore marsicano di fama nazionale, e della giovane attrice Beatrice Puccilli.

Pasquale Battista, in arte HALE (tutto in maiuscolo), nasce a Salerno il 20 giugno del 1995 e si approccia fin da bambino, all’età di 2 anni, al cantautorato italiano. La sua formazione musicale ha inizio all’età di 11 anni con lo studio del pianoforte e, poco dopo, si avvicina anche al canto con il Mº Marco Parisi. A 17 anni inizia a scrivere i suoi primi brani e tra il 2017 e il 2019 si impegna nella scrittura e composizione nella costante ricerca della sua identità artistica. A marzo 2020 viene distribuito da Universal Music Italia l’album “Il giardino degli inconcludenti”, pubblicato per la prima volta nel 2018. Attualmente impegnato alla lavorazione di un doppio album, HALE ha collaborato lo scorso anno con il Mº Celso Valli e con il Mº Marco Zangirolami, con quest’ultimo in particolare per la produzione del nuovo singolo “Perdere tutto”.