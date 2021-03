System of a Down cancellano la tappa italiana del tour

La tappa italiana dei System of a Down prevista originariamente il 12 giugno 2020 al MIND – Milano Innovation District (area expo) e poi riprogrammata il 10 giugno 2021 non potrà essere recuperata ed è stata definitivamente cancellata.

Le richieste di rimborso del biglietto e/o del voucher eventualmente ottenuto dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2021 rivolgendosi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il biglietto.

Per informazioni sui rimborsi, vai su https://www.livenation.it/show-updates