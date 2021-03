L.L.A.M.A Carmen DeLeon Ne-Yo con il singolo “Shake”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

L’etichetta Astralwerks di Universal Music Group (UMG) e il Gruppo LEGO si sono uniti per presentare al mondo L.L.A.M.A un debutto straordinario con il coinvolgente singolo “SHAKE”, che vede la partecipazione del tre volte vincitore dei GRAMMY® NE-YO e dell’artista emergente Carmen DeLeon, che ha recentemente pubblicato il singolo di successo “Juegas”. “SHAKE” è disponibile per la rotazione musicale da venerdì 2 aprile.

“SHAKE” è stato prodotto dall’hitmaker dei BTS David Stewart, che ha co-scritto il brano con l’artista/cantautore Ryan Tedder, vincitore dei GRAMMY Award. L.L.A.M.A sulla nascita di “SHAKE” ricorda: “Ho incontrato Ryan a una festa. Era l’unico che riusciva a stare al passo con me sulla pista da ballo. Qualche giorno dopo, si è presentato a casa mia e siamo entrati in sintonia. Al tramonto è nata ‘Shake’, ed è stato bellissimo. È divertente. È energica. Ti fa venire voglia di muoverti”.

L.L.A.M.A, il cui nome è un acronimo per Love, Laughter And Music Always, è un cittadino del mondo. Originario della regione andina del Sud America, si è trasferito a Los Angeles per perseguire il suo sogno di fare musica che renda la gente felice.

L.L.A.M.A è il primo artista a pubblicare una canzone tramite LEGO VIDIYO, un’esperienza di gioco innovativa di creazione di video musicali progettata per i bambini, volta a celebrare ed espandere la loro creatività e la passione condivisa per la musica. LEGO VIDIYO è un nuovissimo modo di giocare, che aiuta i bambini a sognare in grande, dirigendo, producendo, interpretando e condividendo in sicurezza i propri video musicali, utilizzando brani da tutto il mondo, tra cui i successi delle classifiche degli impareggiabili artisti di Universal Music Group. Oltre a creare e condividere le proprie esperienze con la realtà aumentata insieme a L.L.A.M.A, gli appassionati di musica di tutto il mondo troveranno L.L.A.M.A anche come minifigure nel DJ Llama BeatBox.