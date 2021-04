L’EP di Mondo Marcio “My Beautiful Bloody Break Up – Full Circle”

Share Facebook

MONDO MARCIO annuncia oggi che venerdì 9 aprile 2021 uscirà su tutte le piattaforme di streaming “My Beautiful Bloody Break Up – Full Circle”, un’edizione speciale del concept ep “My Beautiful Bloody Break Up”, pubblicato lo scorso 15 febbraio.

All’interno il remix di “Sigarette” prodotto da Marco Zangirolami e l’inedita “Il mio riflesso”, brano prodotto dal leggendario producer Italo-americano Fabrizio Sotti, con cui il rapper aveva già lavorato per il singolo “Angeli e Demoni”.

“Il mio riflesso è stata la prima canzone ispirata da questa storia. L’ho scritta a New York, prima che iniziasse ancora tutto, come una dichiarazione. Inserirla come ultima traccia chiude il cerchio della storia che volevo raccontare; racconta anche dei sorrisi che ci siamo regalati, delle lacrime ne ho già parlato abbastanza.”.

My Beautiful Bloody Break Up è stato una sorpresa per chi si aspettava “il solito” Mondo Marcio: “chi mi segue da tempo sa che non sono mai riuscito a farmi condizionare troppo dalle dinamiche di mercato. Se sentivo che qualcosa andava detto, così doveva essere, perchè era la cosa giusta da fare.

Ciò che conta è essere onesti con noi stessi e con le persone a cui teniamo davvero.”.