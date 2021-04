Umana Commedia: Poietika presenta il suo omaggio a Dante

Share Facebook

È stata denominata “Umana Commedia”, la lettura dei Canti della Divina Commedia di Dante che parte al Teatro Savoia di Campobasso. È il primo appuntamento della Fondazione Molise Cultura per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo poeta, presentato nel giorno in cui, secondo gli studiosi proprio il 25 marzo del 1300, Dante Alighieri inizia la sua discesa agli inferi “Nel mezzo del cammin di nostra vita”.

Una lettura senza la presenza del pubblico, come impongono le norme anti Covid, che rientra negli eventi straordinari coordinati da Piazza Dante, la rete nazionaleformata dai 42 più importanti, consolidati e apprezzati Festival Culturali italiani che hanno deciso di unirsi per celebrare l’anniversario dantesco del 2021. Per il Molise laFondazione Molise Cultura parteciperà con Poietika Art Festival, in programma ad ottobre, che ancora una volta testimonia il suo profilo internazionale e la sua riconoscibilità sul piano della programmazione, dell’organizzazione e della qualità delle proposte.

Il titolo “Umana Commedia” sottolinea l’idea chiave del progetto: la lettura sarà affidata alla gente comune, a chi soffre, a chi è in difficoltà soprattutto in questo delicato momento, ma anche a studenti, professionisti, imprenditori, uomini di Chiesa, personale sanitario che combatte in prima linea, ora più che mai. Così il viaggio con Dante diventa il percorso di vita umano di ciascuno. La lettura dei versi sarà registrata e poi trasmessa sui canali social della Fondazione Molise Cultura a partire da giovedì 8 aprile e ci accompagnerà fino a venerdì 15 ottobre quando Piazza Dante giungerà al culmine con l’appuntamento di Poietika dedicato a Dante.

“L’importanza del progetto consiste – dichiara la Presidente di FMC Antonella Presutti – nel recuperare l’umanità del Poeta, rendendola attuale ed operante e incarnandola nella società tutta, da chi in essa è integrato a chi vive ai margini. Ciascuno, individuando alcuni versi dei 33 canti selezionati, darà voce alla propria esperienza di vita e al nesso tra le emozioni provate e il racconto del viaggio dantesco.”

Calendario aprile/maggio 2021

INFERNO 11 CANTI UMANA COMMEDIA:

Giovedì 8 aprile:

CANTO 1,

FRANCO D’ONOFRIO – Parroco SS Bartolomeo e Paolo apostoli, Campobasso;

Giovedì 15 aprile:

CANTO 3,

FLAVIO BRUNETTI Ingegnere e Artista;

Sabato 17 aprile:

CANTO 4,

ILAHM SOUFI Studentessa;

Giovedì 22 aprile:

CANTO 5,

VERONICA SPINOSA, Professoressa e Imprenditrice;

Sabato 24 aprile:

CANTO 6,

PASQUALE PALANGE, Studente;

Giovedì 29 aprile:

CANTO 10,

RAFFAELLO LOMBARDI, Attore;

Sabato 1 maggio:

CANTO 13,

FABIO MASTROPIETRO, Scrittore;

Giovedì 6 maggio:

CANTO 21,

LEONARDO D’ANOLFO, Studente;

Sabato 8 maggio:

CANTO 26,

PASQUALE DI BELLO, Giornalista;

Giovedì 13 maggio:

CANTO 33,

NICOLA MUCCIACCIO, Studente;

Sabato 15 maggio:

CANTO 34,

ROMEO FLOCCO, Primario Terapia Intensiva – Osp. Cardarelli, Campobasso

Poietika Art Festival

http://www.poietika.it

Fondazione Molise Cultura

http://www.fondazionecultura.it