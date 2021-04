Madame e Massimo Pericolo arrivano su Amazon Music

Share Facebook

Mai come in questo momento il cantautorato Urban italiano sta vivendo un periodo d’oro con artisti che lasciano il segno sulla scena musicale contemporanea. Non è un caso, dunque, che Amazon Music amplia la sua offerta di contenuti originali ed esclusivi con due nomi di rilievo: Madame e Massimo Pericolo.

Le nuove uscite saranno disponibili sui canali di Amazon Music ad inizio Aprile per tutti i clienti e segnano un ulteriore arricchimento dei contenuti musicali che ormai di mese in mese crescono con appuntamenti imperdibili.

Madame con la sua Voce è in uscita come Amazon Original il 7 aprile. Un’occasione unica per ascoltare una volta di più una delle canzoni più acclamate dell’ultimo Festival di Sanremo. Il brano della giovane cantautrice, prodotto da Durdust, è presentata in versione acustica su Amazon Music mettendo ancor più in risalto il suo meraviglioso talento. Una Voce e uno stile riconoscibili, distintivi e originali quelli di Madame che le sono valsi apprezzamento e critiche positive di addetti ai lavori e pubblico. È lei con le sue indiscusse doti, il suo mood e la forza dei suoi testi a scrivere nuove pagine della storia dei fenomeni musicali italiani.

Ma non è finita qui: in un incrocio di stili ed esperienze, di carriere parallele e featuring di successo, il 9 aprile sarà la volta di Massimo Pericolo con il concerto in esclusiva per Amazon Music. Il rapper italiano è considerato uno dei migliori liricisti del momento. Il rapper ha appena presentato il suo nuovo album, Solo Tutto, attesissimo da critica e fan. Un disco che mira a consacrarlo definitivamente come fenomeno indiscusso sulla scena del rap italiano. I suoi testi sono un viaggio attraverso le fasi della sua vita, tra i trascorsi negativi e positivi fino alle affermazioni personali attuali e future. Tutto questo e molto altro sarà in esclusiva con un concerto su Amazon Music: per ascoltarlo basterà collegarsi al canale Twitch ufficiale www.twitch.tv/amazonmusicit o direttamente all’interno dell’app Amazon Music.

