“Evergreen” il nuovo singolo di Denise Faro

Dopo l’emozionante singolo “Jacuzzi” DENISE FARO è pronta a regalarci un altro spaccato di realtà!

Da venerdì 9 aprile, è in radio e disponibile in digitale “EVERGREEN” (https://lnk.to/evergreen-denise-faro), il nuovo singolo della italiana che ha conquistato l’oltreoceano.

“Evergreen” racconta di quanto sia difficile vivere in una società che ci fa sentire spesso inadeguati, alla ricerca di una perfezione che non esiste.

Dopo anni passati tra Los Angeles e Messico l’artista è si è voluta circondare di un team tutto italiano. Il brano infatti è scritto e composto dalla stessa Denise insieme a Gianmarco Grande, Andrea Spigaroli e Martina Vinci e prodotto da Daniele Coro (Alessandra Amoroso) e Gianmarco Grande.

«Evergreen è sicuramente una delle mie canzoni preferite tra quelle fatte finora! L’ho scritta insieme ad altri 3 giovani autori, e come poche volte succede in studio di registrazione, questo testo è riuscito a raccontare la vita di tutti e 4 – racconta Denise – il che mi fa pensare o sperare che riuscirà a rappresentare la vita di tante altre persone».

Il video di “Evergreen” vuole dare vita al messaggio della canzone: superare i limiti plastici imposti dalla società, evadere, evolversi, scoprire la propria unicità per poi ritrovarsi.

«Il video è nato da un bisogno di viaggiare attraverso lo spazio, collegandolo con varie ambientazioni, tra i vari modi abbiamo scelto una porta a legare le varie scene – descrive il regista Emanuel Lo – il brano fa riferimento al futuro al viaggio al cambiamento, più ascoltavamo il brano e più avevamo bisogno di evadere da quello che c’era ma anche di tornare a noi, e la porta diventava sempre più protagonista nei pensieri, fino a che l’abbiamo realizzata e proposta nel video»

Appassionata fin da bambina al canto, alla danza e alla recitazione, Denise ha mosso i primi passi ricoprendo alcuni ruoli sugli schermi televisivi e cinematografici fino a calcare i palchi teatrali italiani e internazionali. In seguito, dedicatasi principalmente alla musica è stata la prima e unica italiana ad entrare nel famoso tv show messicano “La Academia”, una competizione canora che ha visto nascere alcuni dei più grandi artisti latini. Lo show dà il via alla carriera oltreoceano di Denise che nel 2012 conquista i cuori latini, vincendo uno dei “festival della canzone” più importanti al mondo, “El Festival de Viña del Mar”, rappresentando l’Italia con un suo brano inedito “Grazie a te”. Nel 2019 inizia una nuova era musicale per Denise con il brano “Breaking Free”, in collaborazione con il DJ Luis Rodriguez. L’artista presenta il brano nello stadio di San Siro durante i concerti di Vasco Rossi, davanti ad oltre 120 mila persone. In seguito scrive “Intrappolata (Atrapada)” in collaborazione con la cantautrice colombiana, vincitrice di un Grammy, Ana Casalett, in cui si racconta senza filtri. Nel 2020, durante il lock down decide di pubblicare una canzone scritta e prodotta a Los Angeles, “Inolvidable” (indimenticabile), senza però toccare il tema della pandemia, concentrandosi invece completamente sul tema universale dell’amore e della passione.

Il video ufficiale del brano diretto da Emanuel Lo