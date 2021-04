“Lois Lane & Clark Kent” il terzo singolo degli Ultrapop

Share Facebook

In radio dal 16 Aprile “Lois Lane & Clark Kent” (di F. Mignogna, G. Germanelli), il terzo singolo degli Ultrapop. Dopo il successo di “Hashtag love” (2019) e “Shangai” (2020), quest’ultimo in collaborazione con Tony Esposito e Leda Battisti ecco un altro brano dal sound electro-pop, caratteristica della nota band toscana. Una storia d’amore complicata tra realtà e fantasia, ispirata alla storica coppia del film “Superman”, Lois e Clark. Un omaggio vero e proprio ai personaggi creati dallo scrittore Jerry Siegel e dall’artista Joe Shuster.

Francesco (voce Ultrapop): – Ogni nostra canzone rappresenta una storia d’amore, che sia vera o inventata c’è sempre mix tra ironia e malinconia. Siamo “tre fratelli” che si divertono sempre a scrivere canzoni e che non vedono l’ora di tornare sul palco. Ci manca in questo momento il contatto con il pubblico, ma abbiamo lavorato molto in studio, preparando una serie di brani che usciranno tutti durante il 2021-

Gli Ultrapop sono Francesco Mignogna (voce), Giovanni Germanelli (basso) e Luca Tognoni (batteri). Mix e mastering sono a cura di Alex Marton-Firstline Studio.

Nel 2019 gli ULTRAPOP hanno stazionato per oltre 3 mesi nelle classifiche radiofoniche con “Hashtag Love”, brano presente nella colonna sonora del reality TV “Il Collegio” RAI 2 e su MTV.IT: http://www.mtv.it/musica/video/6l7fl2/Hashtag-Love