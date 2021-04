“Non cambi mai” il nuovo singolo di Mameli con Blind e Nashley

Share Facebook

Fuori oggi, venerdì 16 aprile, “NON CAMBI MAI” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di MAMELI che vede la partecipazione di BLIND e di NASHLEY! Il brano – già disponibile in streaming e digitale al link https://smi.lnk.to/noncambimai – rappresenta una continua lotta interiore: da una parte la voglia di scoprire, dall’altra la paura di perdersi.

“NON CAMBI MAI” nasce dall’unione creativa dei tre artisti e dalla fusione dei loro universi musicali, per quanto diversi tra loro. ”Quando eravamo lì in studio a registrare ognuno sentiva il pezzo come suo” – commenta Mameli – Non ci siamo mai detti in faccia quale fosse il concetto secondo il quale stavamo scrivendo e non penso glielo chiederò in futuro: è bello pensare che in quel momento ognuno avesse la sua idea e che alla fine tutte siano sfociate in un unico discorso.“

A proposito della canzone, Mameli continua: “Questo pezzo in particolare è nato a Bologna, a casa del mio chitarrista Ciccio. Non avevo grossi piani, quella notte scrissi soltanto la mia strofa e il ritornello. Poi ho conosciuto Blind e ho pensato che la sua voce calzasse a pennello. Sentivo che il pezzo fosse molto fresco e leggero, ma nella mia testa volevo dargli anche un tono più dark. Qualche giorno dopo è venuto Nashley da me in studio, ha ascoltato la canzone, gli è piaciuta e ho pensato fosse la persona perfetta. Nelle settimane successive ci siamo ritrovati tutti e tre in studio da me, abbiamo scritto e registrato tutto.”

“Abbiamo lavorato a questo brano con tanto entusiasmo e penso che dal risultato si senta” – dichiara Blind – “con Mameli avevo già collaborato ed è una bellissima persona, sia a livello artistico che umano. Nashley invece l’ho conosciuto grazie a questa canzone e si è rivelato essere un ragazzo d’oro e un grande artista.”

“La mia parte di ‘Non cambi mai’ è nata in un modo del tutto inaspettato” – commenta Nashley – “stavo lavorando con Mameli ad alcuni miei brani e durante una pausa lui mi ha fatto sentire il ritornello di questo brano, credo di non essere riuscito a trattenermi e in pochi minuti ho scritto una strofa rap: sapevo esattamente cosa volevo dire, ero stato particolarmente ispirato. Ho voluto mettere in rilievo la differenza di carattere di due persone, una che scappa, che non sa decidere perché non sta bene con se stessa e tiene sempre sulle spine l‘altro che non si arrende e la rincorre nonostante tutto”.

All’anagrafe Mario Castiglione, MAMELI nasce a Catania nel 1995. Musicista eclettico, produttore e autore delle sue canzoni, a soli 20 anni lascia la Sicilia per trasferirsi a Milano. “Inno”, il suo EP di debutto, è uscito il 26 aprile 2019 per Hokuto Empire, distribuito da Sony Music. In poche ore ha raggiunto la Top 3 su iTunes. Il disco conta oggi su Spotify più di 7 milioni di stream, con i singoli di successo “Ci vogliamo bene”, “Milioni di Cose” e “Casa di Carta”. “Inno” è caratterizzato da sonorità dal gusto vintage e allo stesso attuali. Dopo un tour instore di presentazione dell’EP, Mameli si esibisce, a luglio, in alcuni importanti festival italiani e, con l’estate, escono nuovi singoli come “Latte di Mandorla” e “Anche quando fuori piove” feat. Alex Britti, che conta ad oggi più di 4 milioni di stream. Nel corso del 2020 Mameli ha completato la realizzazione del suo primo album “Amacord”, anticipandolo con vari singoli, come “Non ci sei più” e “Record”. L’album completa il filone nostalgico di “Inno”, vedendo però un Mameli più maturo umanamente e artisticamente. Oltre a curare il proprio progetto artistico, Mameli vede, nel corso del 2021, numerose collaborazioni nel panorama pop italiano come autore e produttore.