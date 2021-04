Share Facebook

Il video del nuovo singolo di Max Gazzè, “Considerando”, secondo brano estratto dall’ultimo album di inediti “La matematica dei rami” (Virgin Records /Universal Music).

Il video che accompagna la traccia mostra il lavoro degli ultimi mesi in studio insieme alla Magical Mystery Band, ma anche a tutto il suo team: un dietro le quinte inedito e un omaggio che l’artista ha voluto fare a tutti i lavoratori che lo hanno accompagnato in queste lunghe e coinvolgenti settimane al Terminal2Studio di Roma. Così, dopo aver portato una rappresentanza di 40 addetti dello spettacolo sul palco del suo primo concerto la scorsa estate, Gazzè decide di mettere di nuovo al centro i lavoratori del settore.

Una scelta pensata proprio per il brano che apre il disco: “Considerando” è infatti la prima traccia del nuovo album in cui le suggestive riflessioni sulle diverse possibilità della vita trovano la ritmica ricca ed epica del prog, mentre la voce di Max esplode aperta e passionale su un testo di grande effetto “Considerando l’ottimismo / quel passaggio necessario / a compensare la realtà / Considerando un eufemismo / dare un senso di equilibrio / a questa non felicità / Semplicemente vivere / è un grado sopra il limite”.

“La matematica dei rami” è il frutto del lavoro di Max Gazzè insieme a Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Daniele “il Mafio” Tortora, i componenti della Magical Mystery Band che ha coprodotto tutto il disco, insieme allo stesso Gazzè.